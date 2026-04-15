Chuẩn đô đốc Mỹ đã về hưu Mark Montgomery nói với hãng tin BBC: "Tôi nghĩ điều đó có thể làm được và chắc chắn nó ít rủi ro hơn so với các phương án khác như dùng vũ lực đẩy lùi người Iran và tạo điều kiện cho một đội tàu vận tải".

Tàu chở dầu. Ảnh: WANA

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một số phương án như chiếm đảo Kharg hoặc triển khai quân đội hộ tống các đội tàu đi qua eo biển Hormuz, điều vốn sẽ rất nguy hiểm và tốn kém.

Việc các lực lượng Mỹ tham gia hộ tống các tàu sẽ khiến họ dễ bị tên lửa, máy bay không người lái (UV) và xuồng cao tốc của Iran tấn công. Ngoài ra, khả năng có thủy lôi dưới nước sẽ khiến nguy hiểm tăng thêm. Ngược lại, việc phong tỏa cho phép các tàu chiến Mỹ hoạt động an toàn, có thể theo dõi tàu thuyền rời cảng Iran và chặn bắt chúng theo ý muốn.

"Rủi ro trong trường hợp này ít hơn so với xuất hiện ở khu vực eo biển Hormuz, vốn bị hạn chế về khoảng không", ông Montgomery bình luận.

Với lực lượng đặc nhiệm, trực thăng và xuồng cao tốc riêng, Hải quân Mỹ có đầy đủ các phương tiện cần thiết cho một chiến dịch như vậy. Các cuộc phong tỏa gần đây của Mỹ đối với Venezuela và Cuba đã chứng minh khả năng này. Đầu tháng 1, việc Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Marinera của Nga ở ngoài khơi phía bắc Đại Tây Dương cho thấy Washington có thể thực hiện các hoạt động như vậy ở hầu hết mọi nơi.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), lệnh phong tỏa mới nhất sẽ được thực thi một cách công bằng đối với tàu thuyền của tất cả các quốc gia ra hoặc vào các cảng và khu vực ven biển của Iran. CENTCOM lưu ý các tàu chở hàng viện trợ nhân đạo sẽ được phép đi qua eo biển Hormuz nhưng phải trải qua quá trình kiểm tra.

Tuy nhiên, việc phong tỏa liệu có hiệu quả hay không? Lý lẽ dường như rất rõ ràng. Kể từ khi xung đột nổ ra, Iran tiếp tục xuất khẩu thành công các sản phẩm hóa dầu của mình qua Vùng Vịnh, thu về hàng tỷ USD trong khi ngăn chặn các quốc gia Vùng Vịnh khác xuất khẩu hydrocarbon của họ.

Việc Mỹ phong tỏa thành công có thể chặn đứng dòng chảy dầu mỏ, tước đoạt nguồn thu cần thiết của chế độ Iran và làm suy yếu hơn nữa nền kinh tế của nước này.

Tuy nhiên, Iran, quốc gia đã thể hiện khả năng phục hồi đáng kinh ngạc trước các cuộc tấn công kéo dài hơn một tháng qua của Mỹ và Israel, cảm thấy họ có thể vượt qua thêm một cơn bão nữa, đặc biệt khi bất kỳ lệnh phong tỏa mới nào cũng có khả năng đẩy giá dầu lên cao hơn nữa.

David Satterfield, cựu đặc phái viên Mỹ về các vấn đề nhân đạo ở Trung Đông cho hay: "Iran tin họ có thể vượt qua khó khăn và Mỹ sẽ phải hứng chịu tổn thất từ giá dầu, tiếp đó các quốc gia Vùng Vịnh sẽ gây áp lực lên Mỹ để mở lại eo biển".

Eo biển Hormuz. Ảnh: Tasnim

Ông Satterfield nhận định Washington không tính đến quyết tâm sắt đá của Tehran. "Mỹ cho rằng họ đã thắng. Người Iran thì nghĩ họ có thể chịu được nhiều đau khổ trong thời gian dài hơn đối thủ", ông Satterfield bày tỏ.

Các chuyên gia hàng hải đang theo dõi sát sao số lượng tàu rời cảng Iran và đi qua eo biển Hormuz để xem lệnh phong tỏa của Mỹ sẽ tác động như thế nào. Nhà phân tích tình báo hàng hải Michelle Wiese Bockmann cho biết: "Tôi đang quan sát những tàu đi qua eo biển Hormuz. Nếu là một thủy thủ, tôi sẽ rất lo lắng".

Richard Meade, tổng biên tập của tờ báo chuyên cung cấp tin tức và phân tích dữ liệu hàng đầu thế giới Lloyd's List nói: "Chúng ta đã chứng kiến một vài sự thay đổi đột ngột sau tuyên bố ban đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump". Theo ông Meade, 48 giờ qua là thời điểm giao thông nhộn nhịp nhất ở eo biển Hormuz kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra, khoảng 30 lượt tàu thuyền với thiết bị nhận dạng tự động được kích hoạt đã đi qua tuyến đường chiến lược này. "Các tàu thuyền đang cố gắng thoát ra ngoài như một cơn lốc", ông Meade nhấn mạnh.

Do thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn hiệu lực, xung đột hiện nay giữa Mỹ với Iran đã biến thành cuộc đối đầu giữa hai lệnh phong tỏa của Washington và Tehran, với nền kinh tế toàn cầu bị mắc kẹt ở giữa.

Các nhà phân tích nhận định động thái mới nhất của Tổng thống Mỹ Trump là một canh bạc và tác động của nó có thể sớm được cảm nhận.