Trong số này, Nhật Bản trở thành đại diện châu Á duy nhất còn trụ lại sau khi Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam lần lượt dừng bước ở vòng bảng và vòng 1/8. Để có vé đi tiếp, đội bóng xứ mặt trời mọc phải rất vất vả mới vượt qua Hà Lan sau 5 set nghẹt thở.

Nhật Bản, Italia, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ là bốn đội bóng xuất sắc nhất tại giải năm nay - Ảnh: Volleyball World

Ở giải đấu năm nay, dù chủ công Yoshino Sato chưa đạt phong độ cao, nhưng sự tỏa sáng của Yukiko Wada cùng bản lĩnh của đội trưởng Mayu Ishikawa đã giúp Nhật Bản duy trì vị thế.

Tại bán kết, họ sẽ chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ - đội vừa loại Mỹ với chiến thắng 3-1. Trong lần gặp nhau gần nhất tại VNL, Nhật Bản từng đánh bại đối thủ sau 5 set, tạo thêm niềm tin cho người hâm mộ.

Trận bán kết còn lại hứa hẹn nảy lửa khi các cô gái Italia đụng Brazil. Dưới sự dẫn dắt của HLV Julio Velasco, đội bóng xứ sở mỳ ống thể hiện sức mạnh gần như tuyệt đối, vừa hạ Ba Lan chóng vánh 3-0. Trong khi đó, Brazil - đương kim á quân, cũng chứng tỏ bản lĩnh khi đánh bại Pháp 3-0 nhờ sự xuất sắc của Gabi.

Đường đến bán kết của bốn đội bóng - Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, Serbia - đương kim vô địch, sớm bị loại ở vòng 1/8 sau thất bại trước Hà Lan, phần lớn do chấn thương của ngôi sao Tijana Boskovic.

Các trận bán kết Giải bóng chuyền nữ thế giới 2025 sẽ diễn ra ngày 6/9, hứa hẹn mang đến những màn so tài mãn nhãn.