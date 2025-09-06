G0GtGuQWwAAsXs1.jpg
Đội hình ra sân tuyển Italia
G0GrjJoWAAAWb6j.jpg
HLV Gattuso lần đầu dẫn dắt đoàn quân Thiên thanh
G0Gti6KXYAELhAZ.jpg
Italia khởi đầu khó khăn trước đối thủ phòng ngự dày đặc
G0G0RGQXYAIw6dO.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
editorial_uefa_com italy_v_estonia_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (2).jpg
Mãi sang hiệp hai, Moise Kean mới mở tỷ số từ pha đánh đầu cận thành
G0HDXkeWAAA5UI8.jpeg
Kean ăn mừng ngạo nghễ
editorial_uefa_com italy_v_estonia_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (1).jpg
Phút 70, Retegui nhân đôi cách biệt
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifier ita est.jpg
Raspadori cũng ghi tên mình vào bảng tỷ số
editorial_uefa_com italy_v_estonia_ _fifa_world_cup_2026_qualifier.jpg
Retegui hoàn tất cú đúp cho riêng mình
G0HCwGmWQAA0oww.jpg
Phút bù giờ, Bastoni ghi bàn thứ 5 cho đội chủ nhà
G0HES_RWYAAJ7RE.jpeg
Italia giành chiến thắng đậm đà

