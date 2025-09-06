Brazil với Carlo Ancelotti trình diễn một trong những trận hay nhất sau nhiều năm, thắng Chile 3-0 và mang hình bóng “joga bonito”.
Nguồn ảnh: Uefa, Azzurri, Eurosport
Kobbie Mainoo đã yêu cầu rời MU vào những ngày cuối chuyển nhượng mùa hè nhưng sau cùng anh đã ở lại Old Trafford.
Tin tức về chuyển nhượng 5/9: MU bán nhanh Andre Onana, Tottenham tiếp tục đàm phán Savinho, Real Madrid muốn có Marc Guehi.
Đội trưởng Lionel Messi của Argentina kích nổ quả bom về World Cup 2026, khi tuyên bố “điều hợp lý nhất là tôi sẽ không dự”.
Brazil dễ dàng đánh bại Chile với tỷ số 3-0, ở lượt trận thứ 17 vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, sáng ngày 5/9.