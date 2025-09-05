Brazil tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Chile 3-0 trong một trận đấu một chiều. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Carlo Ancelotti chủ động áp đặt thế trận, dồn ép khung thành Lawrence Vigouroux.

Phút thứ 5, Casemiro đã đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị sau khi VAR vào cuộc.

Brazil thắng dễ Chile - Ảnh: CBF

Sau đó, hàng công Brazil liên tiếp gây sóng gió với những pha dứt điểm từ Gabriel Martinelli, Estevao và Raphinha, khiến hàng thủ Chile nhiều phen chao đảo. Nỗ lực tấn công được đền đáp ở phút 38 khi Estevao xoay người dứt điểm đẹp mắt trong vòng cấm, mở tỷ số cho Selecao.

Bước sang hiệp hai, Brazil vẫn duy trì thế trận áp đảo với lối chơi ban bật nhỏ và kiểm soát bóng mượt mà. Phút 72, Lucas Paqueta nhân đôi cách biệt bằng cú đánh đầu cận thành sau quả tạt chuẩn xác của đồng đội. Chỉ 4 phút sau, Bruno tận dụng sai lầm của thủ môn Vigouroux để dễ dàng ấn định tỷ số 3-0.

Chile gần như bất lực trong việc tiếp cận khung thành Alisson. Cơ hội đáng chú ý nhất của họ đến ở phút 69, khi Gonzalo Tapia tung cú sút xa nguy hiểm nhưng không thắng được phản xạ xuất thần của thủ môn Brazil.

Chung cuộc, Brazil giành trọn 3 điểm và giữ ngôi nhì bảng vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ sau lượt trận áp chót.

Ghi bàn: Estevao (38'), Paqueta (72'), Bruno Guimaraes (78')

Đội hình ra sân:

Brazil: Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimaraes, Raphinha, Martinelli, Estevao, Joao Pedro

Chile: Vigouroux, Paulo Diaz, Maripan, Roman, Hormazabal, Pizarro, Loyola, Suazo, Cepeda, Brereton Diaz, Aravena