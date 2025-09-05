Lionel Messi đưa ra những tuyên bố đầy bất ngờ, nhất là sau màn trình diễn chói sáng trong trận thắng Venezuela 3-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

Messi đã dẫn dắt đội tuyển Argentina trải qua hành trình vòng loại tuyệt vời, với vị trí số 1 Nam Mỹ. Giai đoạn này sẽ khép lại bằng trận gặp Ecuador ngày 9/9.

Messi tỏa sáng cùng Argentina. Ảnh: La Nacion

Chỉ còn vài tháng nữa là đến World Cup 2026, nhưng ngôi sao của “Albiceleste” lại gây bất ngờ cho cả thế giới khi đặt dấu hỏi về sự hiện diện của mình.

“Tôi không nghĩ mình sẽ chơi thêm một kỳ World Cup nào nữa”, Messi lên tiếng trước khán giả Buenos Aires.

“Điều hợp lý nhất là tôi sẽ không dự, nhưng tôi vẫn ở đây, vẫn đầy hy vọng và khát khao. Nhưng mọi chuyện là ngày qua ngày, trận này qua trận khác”.

Messi ghi cú đúp trước Venezuela trong trận đấu đầy cảm xúc ở sân Monumental. Anh tỏ ra tận hưởng, đặc biệt là trong hiệp 2.

Đội trưởng Argentina cũng nói rõ trong phát biểu sau trận: “Năm nay chúng tôi có rất nhiều trận đấu, lịch thi đấu dày đặc. May mắn là tôi đã có thể chơi 3 trận liên tiếp, và mọi thứ đều phụ thuộc vào cảm giác từng ngày.

Rõ ràng hôm nay là trận cuối cùng có điểm số tại đây (Argentina sẽ không đá bất kỳ trận nào trên sân nhà từ nay đến hết năm – PV), nhưng tôi luôn cố gắng cảm thấy thoải mái. Quan trọng nhất là thành thật với chính mình. Nếu tôi thấy khỏe, tôi tận hưởng. Nếu tôi cảm thấy không ổn, tôi thà không ra sân”.

Nhà vô địch thế giới 2022, có lẽ vẫn nhớ đến những tháng ngày cay đắng cùng đội tuyển, giờ đang tận hưởng từng khoảnh khắc ngọt ngào và ra về trong sự mãn nguyện khi cuối cùng cũng nhận được tình yêu nơi quê hương – điều mà trước kia anh thường khao khát.

“Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, và được kết thúc theo cách này ở đây chính là giấc mơ của tôi”, Messi đầy cảm xúc.

Messi tuyên bố gây sốc về khả năng không dự World Cup 2026. Ảnh: La Nacion

“Được ăn mừng cùng người dân của mình… suốt nhiều năm tôi đã nhận được tình yêu ở Barcelona, và giấc mơ của tôi là có được điều đó tại quê nhà, với chính nhân dân mình.

Nhiều năm qua có rất nhiều điều được nói, nhưng tôi chỉ giữ lại những điều tốt đẹp mà chúng tôi đã làm được. Tôi trân trọng tập thể đã nỗ lực mà chưa thành công, nhưng sau đó tất cả những gì chúng tôi trải qua đều thật tuyệt vời”.

Thật khó tin nếu Messi không góp mặt ở kỳ World Cup tại Bắc Mỹ - giải VĐTG đầu tiên được 3 quốc gia tổ chức.

Messi vẫn đang sung sức, vẫn là thủ lĩnh của tập thể giàu thành công này, và một phần lớn giải đấu sẽ diễn ra tại Mỹ – nơi anh hiện là biểu tượng thương hiệu cùng Inter Miami.

Thế nhưng, chính ngôi sao sở hữu 8 Quả bóng vàng vẫn chưa chắc chắn. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong những tháng tới. Cho đến lúc đó, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi.