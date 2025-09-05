Ở tuổi 20, Mainoo cảm thấy thất vọng vì không được ra sân nhiều dưới thời Ruben Amorim, dự bị trong cả 3 vòng đầu tiên Ngoại hạng Anh.

Tiền vệ trẻ người Anh chỉ đá chính ở Carabao Cup, nhưng MU lại bất ngờ để thua đội bóng tại League Two - Grimsby Town.

Sir Jim không muốn Mainoo rời MU - Ảnh: U.F

Giới thạo tin tiết lộ, trong những ngày cuối phiên chợ hè, Mainoo đã yêu cầu CLB cho anh ra đi theo dạng cho mượn để được chơi bóng thường xuyên.

Mainoo khẳng định, anh vẫn gắn bó lâu dài với đội chủ sân Old Trafford. Việc rời MU là để tăng cơ hội kiếm suất cùng tuyển Anh dự World Cup 2026 vào năm sau.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ, các lãnh đạo CLB, bao gồm cả đồng chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe cũng ngăn chặn thương vụ này.

Chia sẻ trên kênh Youtube cá nhân, Romano nói: "Mainoo yêu cầu được cho mượn chứ chưa bao giờ muốn rời MU vĩnh viễn.

Tuy vậy, điều đó không khả thi, cả với CLB cũng như cá nhân Mainoo. Lãnh đạo MU cương quyết nói không. Họ ra quyết định nội bộ, với sự tham gia của Sir Jim, rằng không thể bán Mainoo.

Đó là quyết định của tất cả những người liên quan, gồm ban giám đốc, CEO, HLV trưởng và Sir Jim Ratcliffe. Lập trường rất rõ ràng."

Tuy nhiên, nhà báo người Italia cũng đưa ra cảnh báo: "Nếu Mainoo ra sân thường xuyên thì tình hình sẽ ổn. Còn nếu anh vẫn phải ngồi dự bị thì tôi nghĩ câu chuyện sẽ được gợi lại đầu năm tới."