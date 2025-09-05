Onana muốn rời MU

MU và Andre Onana đang tìm kiếm lối thoát cho thủ môn người Cameroon ngay trong tháng Chín này.

MU sẵn sàng để Onana ra đi. Ảnh: Imago

Onana không còn nằm trong kế hoạch của MU, khi phải dự bị cho Altay Bayindir trong các trận đầu mùa Ngoại hạng Anh 2025/26, đồng thời Senne Lammens cũng vừa cập bến Old Trafford.

Các nguồn tin từ Anh cho biết, Onana đã chủ động đề xuất ra đi. MU cũng sớm xem xét vấn đề này trong kế hoạch giảm gánh nặng tiền lương.

MU hiện đang lắng nghe những đề nghị từ bóng đá Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ dành cho Onana – nơi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2025 lần lượt đóng cửa ngày 10 và 12/9.

Tottenham quyết lấy Savinho

Mặc dù thị trường chuyển nhượng ở Anh đã khép lại, nhưng Tottenham vẫn duy trì động thái đàm phán chiêu mộ Savinho – ngôi sao trẻ của Man City.

Tottenham muốn mua Savinho trong tháng Giêng 2026. Ảnh: Imago

Tin tức từ Anh cho biết Tottenham – đội chuẩn bị chia tay CEO Daniel Levy – sẵn sàng chi mức giá cao để thuyết phục Man City: số tiền cố định 70 triệu bảng, cùng các điều khoản đi kèm 15-17 triệu bảng.

Savinho vẫn chưa đá phút nào ở Premier League mùa này. Sắp tới, với việc Rayan Cher chấn thương, cầu thủ 21 tuổi người Brazil sẽ có cơ hội được ra sân.

Quỹ thời gian thi đấu của Savinho sẽ quyết định cơ hội dự World Cup 2026. Vì vậy, Tottenham đang thuyết phục cựu cầu thủ Girona rời Etihad chuyển đến London vào mùa đông – nơi anh có cơ hội đá cạnh Richarlison.

Real Madrid liên hệ Guehi

Giới truyền thông Tây Ban Nha cho biết, Real Madrid đang nghiêm túc cân nhắc việc ký hợp đồng với Marc Guehi từ Crystal Palace cho mùa giải tới.

Real Madrid cũng muốn có Guehi. Ảnh: EPA

Hậu vệ người Anh, đội trưởng của Crystal Palace, là nhân vật chính trong giai đoạn cuối thị trường chuyển nhượng gần đây, thương vụ chuyển nhượng của anh sang Liverpool đổ vỡ.

Hợp đồng của Guehi chỉ còn thời hạn đến 2026. Liverpool dự kiến trở lại đàm phán trong mùa đông, và Bayern Munich cũng gia nhập cuộc đua.

Giờ đây, có thêm Real Madrid vào cuộc. “Los Blancos” nhắm đến Guehi để làm mới hàng thủ, khi David Alaba nằm ngoài kế hoạch của Xabi Alonso và Antonio Rudiger không còn duy trì thể trạng tốt nhất.

Real Madrid dự kiến sẽ đàm phán với Crystal Palace về khoản phí nhất định, để chiêu mộ Guehi trong tháng 1/2026.