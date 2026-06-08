Highlights chung kết Memorial Tournament. Nguồn: PGA Tour

Kỳ tích ở Muirfield Village

J.T. Poston đã trải qua một ngày thi đấu đầy cảm xúc để giành chức vô địch Memorial Tournament 2026, trên sân Muirfield Village, danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp của golfer người Mỹ.

Dù đánh mất lợi thế dẫn trước 4 gậy và phải bước vào loạt play-off căng thẳng với Ryan Gerard, Poston vẫn thể hiện bản lĩnh đúng lúc để lên ngôi tại giải đấu danh giá do huyền thoại Jack Nicklaus sáng lập và gắn với biểu tượng Tiger Woods.

Ngày Chủ nhật (giờ Mỹ) kéo dài hơn bình thường khi các tay golf phải hoàn tất phần còn lại của vòng 3 do ảnh hưởng của mưa.

Sau khi bước vào vòng cuối với lợi thế lớn, Poston bất ngờ để Gerard và hàng loạt đối thủ như Tommy Fleetwood, Wyndham Clark hay Sam Burns bắt kịp. Thậm chí, Gerard còn vượt lên dẫn đầu sau cú gạt birdie dài gần 12 mét ở hố 17.

J.T. Poston vô địch bất ngờ nhưng xứng đáng. Ảnh: PGA Tour

Tuy nhiên, Poston không gục ngã. Cú gạt birdie ở khoảng cách hơn 2 mét tại hố 18 giúp anh hoàn thành vòng đấu với 72 gậy, đạt tổng điểm -12 và kéo trận đấu vào play-off.

Ở hố phụ thứ hai, Gerard bỏ lỡ cú gạt par ngắn, mở đường cho Poston giành chiến thắng danh hiệu PGA Tour thứ 4 trong sự nghiệp – danh hiệu sau gần 2 năm – cùng khoản tiền thưởng lên tới 4 triệu USD.

Quan trọng hơn, anh còn giành vé dự 3 giải major lớn sắp tới gồm U.S. Open, The Open Championship và The Masters năm sau.

Scheffler hụt bước lịch sử

Trong khi Poston trở thành tâm điểm của tuần thi đấu, sự chú ý cũng đổ dồn vào số một thế giới Scottie Scheffler.

Nhà vô địch của hai mùa giải gần nhất đứng trước cơ hội trở thành golfer đầu tiên kể từ Tiger Woods đăng quang Memorial Tournament ba năm liên tiếp.

Đây là kỳ tích mà chỉ riêng Woods từng thực hiện trong lịch sử giải đấu. “Siêu Hổ” cũng giữ kỷ lục 5 lần vô địch.

Tuy nhiên, Scheffler đã không thể hoàn thành mục tiêu đó. Anh khởi đầu giải không thực sự ấn tượng với các vòng đấu 73 và 72 gậy, trước khi cải thiện bằng vòng 68 gậy ở ngày thứ 3.

Scheffler có giải đấu thất vọng. Ảnh: PGA Tour

Dẫu vậy, vòng cuối 71 gậy khiến anh chỉ đạt tổng điểm -4, xếp đồng hạng 12. Khoảng cách - gậy so với nhà vô địch phản ánh một tuần thi đấu thiếu ổn định của golfer số 1 thế giới.

Một tên tuổi lớn khác cũng gây thất vọng là Rory McIlroy. Ngôi sao Bắc Ireland chỉ thực sự bùng nổ trong ngày cuối cùng với vòng đấu 68 gậy.

Trước đó, anh lần lượt đánh 71, 74 và 71 gậy, khiến cơ hội cạnh tranh chức vô địch gần như không còn. Giống Scheffler, McIlroy kết thúc giải với tổng điểm -4 và chia sẻ vị trí T12.

Dù không chứng kiến một cuộc đua của các siêu sao hàng đầu thế giới, Memorial Tournament 2026 vẫn mang đến kịch tính đến phút cuối.

J.T. Poston – golfer từng không có nổi một lần lọt top 20 trong 13 giải gần nhất, nhưng đã tận dụng hoàn hảo cơ hội để tạo nên dấu mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp.