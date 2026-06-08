Highlights Alexander Zverev 3-2 Flavio Cobolli (nguồn: Roland Garros)

Alexander Zverev cuối cùng đã chạm tay vào danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp sau nhiều năm chờ đợi.

Trong trận chung kết đơn nam Roland Garros 2026, tay vợt người Đức đánh bại Flavio Cobolli sau 5 set căng thẳng với các tỷ số 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1, qua đó khép lại cơn khát danh hiệu lớn nhất đời mình.

Zverev và Flavio Cobolli tạo nên trận chung kết hấp dẫn - Ảnh: Roland Garros

Chiến thắng này mang ý nghĩa đặc biệt với Zverev. Trước Roland Garros 2026, anh từng có 16 lần vào tứ kết, 10 lần vào bán kết và 3 lần góp mặt ở chung kết Grand Slam nhưng đều lỡ hẹn với ngôi vô địch.

Chính vì vậy, khoảnh khắc đăng quang tại Paris không chỉ là danh hiệu đầu tiên, mà còn là cột mốc lịch sử của cá nhân Zverev và quần vợt Đức.

Sau 3 trận chung kết Grand Slam thất bại, Zverev lần đầu được tận hượng hương vị chiến thắng - Ảnh: Roland Garros

Trận chung kết khởi đầu thuận lợi cho Zverev khi anh áp đảo Cobolli để thắng nhanh 6-1 ở set mở màn. Tuy nhiên, tay vợt người Italia không dễ dàng buông xuôi. Cobolli vùng lên thắng 6-4 ở set 2, trước khi tiếp tục kéo trận đấu vào thế giằng co nghẹt thở.

Zverev lấy lại lợi thế bằng chiến thắng 6-4 ở set 3, nhưng Cobolli một lần nữa khiến trận đấu trở nên kịch tính khi thắng tie-break set 4 với tỷ số 7-5. Dù vậy, ở set quyết định, Zverev thể hiện bản lĩnh vượt trội, giành 3 break-point và thắng 6-1 để đăng quang sau 4 giờ 19 phút.

Zverev làm nên lịch sử cho quần vợt Đức - Ảnh: Roland Garros

Sau chiến thắng, Zverev bật khóc. Từ nỗi ám ảnh thất bại, chấn thương nặng tại Roland Garros 2022 đến những lần lỡ hẹn cay đắng, anh cuối cùng đã có cái kết đẹp: chức vô địch Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.