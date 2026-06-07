Vinh quang cho công chúa nước Nga

Bản nhạc Reliquia của Rosalia vang lên như khúc khải hoàn cho chiến thắng của Mirra Andreeva trên sân Philippe-Chatrier. Tay vợt người Nga giành chức vô địch đầu tiên tại Paris, cũng là Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.

Cô giơ cao hai tay trong niềm hạnh phúc tột độ, trong khi trên khán đài, HLV Conchita Martinez xúc động đến rưng rưng.

Công chúa mới của quần vợt Nga tiếp nối Sharapova. Ảnh: FFT

Những giọt nước mắt của nhà cựu vô địch Wimbledon là minh chứng cho thành quả của hai năm lao động bền bỉ giữa bà và học trò, sự đồng điệu, kiên nhẫn, phương pháp đúng đắn và cuối cùng là sự hoàn thiện của một tài năng vốn được xem như viên ngọc quý của quần vợt thế giới.

Paris tiếp tục chứng kiến thêm một nhà vô địch Nga sau những cái tên như Anastasia Myskina, Svetlana Kuznetsova hay Maria Sharapova. Đến lượt Andreeva viết nên câu chuyện của riêng mình.

Trong trận chung kết, đối thủ của cô là Maja Chwalinska. Khán giả dành nhiều sự cổ vũ cho tay vợt Ba Lan, nhưng trận đấu nhanh chóng diễn ra theo một chiều hướng rõ rệt.

Sau 1 giờ 22 phút, Andreeva giành chiến thắng 6-3, 6-2. Set đầu còn đôi chút giằng co, nhưng từ giữa trận trở đi, sự vượt trội của Andreeva ngày càng rõ ràng.

Andreeva nhanh chóng thể hiện sự áp đảo. Ảnh: FFT

Tay vợt 19 tuổi kiểm soát hoàn toàn thế trận bằng lối chơi mạnh mẽ, chính xác và giàu năng lượng.

Dẫu thất bại, hành trình của Chwalinska vẫn là một trong những câu chuyện đẹp nhất giải đấu. Xuất phát từ vị trí thứ 114 thế giới, cô tiến một mạch tới trận chung kết, vươn lên vị trí số 21 trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, dấu hiệu mệt mỏi hiện rõ. Sau 10 trận đấu trong chưa đầy 3 tuần, cơ thể cô đầy những vết băng quấn và dấu vết của sự bào mòn thể lực.

Trong khi đó, Andreeva bước vào trận chung kết với trạng thái hoàn hảo. Dưới ánh nắng dịu nhẹ của Paris, cô tung ra những cú đánh uy lực và chính xác để chạm tới đỉnh cao mà nhiều người đã dự báo từ lâu.

Đây là danh hiệu Grand Slam đầu tiên, nhưng sẽ rất bất ngờ nếu đó cũng là danh hiệu cuối cùng của cô.

Andreeva vượt trội với những cú đánh giàu năng lượng. Ảnh: FFT

Tham vọng

Khi mới xuất hiện trên hệ thống chuyên nghiệp, Andreeva từng tuyên bố đầy tham vọng: “Tôi biết Djokovic lúc đó có 22 Grand Slam. Vì thế tôi muốn đạt tới 25 danh hiệu, nếu có thể”.

Khát vọng ấy đi kèm với một lối chơi giàu năng lượng, đôi khi còn quá nhiều cảm xúc và căng thẳng. Thử thách lớn nhất của cô không phải kỹ thuật mà là tìm được sự cân bằng tâm lý.

“Có những lúc Mirra là một tay vợt hoàn toàn khác khi cô ấy làm đúng những điều cần làm”, HLV Conchita Martinez nhận xét.

Suốt hai tuần tại Roland Garros 2026, Andreeva đã đi đúng con đường đó.

Khoảnh khắc quyết định đến bằng một cú trái tay dọc dây từ giữa sân. Quả bóng lao về góc sân, chạm đích hoàn hảo. Andreeva lập tức quỳ gối xuống mặt sân đất nện, như thể cuối cùng cũng nắm bắt được giấc mơ lớn nhất đời mình.

Andreeva chinh phục bầu trời Paris. Ảnh: FFT

Bên cạnh chiếc cúp trao thưởng là Mary Pierce, nhà vô địch Roland Garros năm 2000. 26 năm trước, trong trận chung kết ấy, đối thủ của Pierce chính là Conchita Martinez. Khi đó Conchita thất bại. Nhưng lần này, bà đã chiến thắng trên cương vị HLV.

Đây cũng là danh hiệu Grand Slam thứ hai của Conchita trong vai trò HLV, sau chiến tích cùng Garbine Muguruza tại Wimbledon 2017.

Trên sân, Andreeva luôn cố gắng giữ gương mặt lạnh lùng. Nhưng khi cú đánh cuối cùng kết thúc trận đấu, nụ cười trẻ thơ lập tức trở lại.

Trên chiếc áo khoác của cô xuất hiện dòng chữ đầy cá tính: “I want to thank myself” (Tôi muốn cảm ơn chính mình).

Tại Roland Garros 2026, Andreeva chỉ để thua đúng 1 set, trước Marina Bassols ở vòng hai. Không ai thắng nhiều trận hơn cô trong mùa giải 2026 (36), cũng không ai có nhiều chiến thắng hơn trên mặt sân đất nện (22).

Andreeva và HLV Conchita Martinez. Ảnh: FFT

Ở tuổi 19, Andreeva trở thành nhà vô địch Grand Slam trẻ thứ 3 của thế kỷ 21, chỉ sau Sharapova tại Wimbledon 2004 và Emma Raducanu tại US Open 2021.

“Cảm ơn đội ngũ của tôi. Đôi khi tôi thật sự rất khó bảo”, nhà vô địch phát biểu. “Chắc chắn có những ngày không dễ để chịu đựng tôi. Cảm ơn mọi người đã luôn thúc đẩy tôi vượt qua giới hạn và bắt tôi tập luyện ngay cả khi tôi không muốn tập.

Đặc biệt cảm ơn Conchita vì đã chia sẻ kinh nghiệm và dành cho tôi rất nhiều lời khuyên quý giá”.

Á quân Chwalinska tâm sự: “Tôi ước các bạn được chứng kiến một trận đấu hay hơn. Nhưng Mirra đơn giản là quá xuất sắc so với tôi, nên có lẽ đó là lỗi của cô ấy. Tôi đã làm tất cả những gì có thể”.

Một lời thừa nhận chân thành dành cho nhà vô địch mới của Roland Garros – Mirra Andreeva, gương mặt đang dẫn đầu cuộc đua của quần vợt nữ thế giới trong năm 2026.