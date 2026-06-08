Quá trình kiểm phiếu cuộc bầu cử chủ tịch Real Madrid kéo dài hơn dự kiến vì một số vấn đề khách quan và khiếu nại, kết thúc vào rạng sáng 8/6, với chiến thắng áp đảo của Florentino Perez.

Perez nhận được 65% số phiếu bầu – tương đương 21.741 thành viên đã bỏ phiếu cho ông; trong khi doanh nhân Enrique Riquelme chỉ nhận được 35% số phiếu bầu (11.814 phiếu).

Chiến thắng này giúp Perez kéo dài nhiệm kỳ ít nhất đến năm 2030, qua đó nâng tổng thời gian giữ chức chủ tịch lên 27 năm.

Perez tái đắc cử chủ tịch Real Madrid. Ảnh: Diario AS

Enrique Riquelme đã chúc mừng người chiến thắng: “Xin chúc mừng Florentino vì ông ấy đã giành chiến thắng. Tôi cũng xin chúc mừng các hội viên của Real Madrid đã tham gia bỏ phiếu. Đây là một chiến thắng lớn cho liên danh của ông ấy.

Đối với chúng tôi, đây không phải là kết thúc mà là khởi đầu. Real Madrid sẽ không phải chờ thêm 20 năm nữa mới có một cuộc bầu cử khác.

Các hội viên của Real Madrid sẽ tiếp tục được bỏ phiếu sau 4 năm. Chúng tôi tôn trọng di sản của CLB và luôn sẵn sàng đối thoại, điều mà trước đây chưa có cơ hội thực hiện.

Điều quan trọng nhất là tiếng nói của các hội viên được lắng nghe. Thật vinh dự khi được đồng hành cùng mọi người”.

Trong khi đó, Perez phấn khởi: “Đây là một ngày rất hạnh phúc đối với người hâm mộ Real Madrid.

Xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, bởi nếu không có những hội viên đã bỏ phiếu cho chúng tôi thì chiến thắng này sẽ không thể thành hiện thực.

Chúng tôi đã giành chiến thắng ở tất cả các điểm bỏ phiếu. Đây là kết quả tốt thứ hai trong lịch sử các cuộc bầu cử của Real Madrid.

Kết quả thậm chí còn có thể tốt hơn, bởi một số phiếu bầu của chúng tôi đã bị khiếu nại. Tuy nhiên, chúng tôi không muốn kháng cáo. Chúng tôi đã thể hiện tinh thần minh bạch và dân chủ”.

Mourinho trở lại Real Madrid. Ảnh: LUSA

Perez tự hào về đội bóng, cũng như công bố HLV mới: “Chúng tôi rất tự hào khi sở hữu những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và chào đón sự trở lại của một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới, ngài Jose Mourinho.

Real Madrid đã, đang và sẽ luôn thuộc về các hội viên của mình”.

Về chặng đường sắp tới, Perez lạc quan: “Tôi muốn tiếp tục xây dựng một CLB giữ vững vị thế dẫn đầu trong mọi bảng xếp hạng trên thế giới.

Mục tiêu là tiếp tục giành chiến thắng và hướng tới chức vô địch Champions League lần thứ 16.

Tôi sẽ làm mọi điều có thể để lắng nghe và giải quyết những mối quan tâm của cả những hội viên đã không bỏ phiếu cho tôi”.