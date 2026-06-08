Xem clip khoảnh khắc sự cố của Eriksen

Ngôi sao 34 tuổi cảm thấy khó chịu và có hành động đặt tay lên ngực trước khi ngã xuống sân phút 65, khiến các máy quay truyền hình lập tức chuyển hướng khác.

Đội ngũ y tế nhanh chóng lao vào sân cấp cứu cho Eriksen. Trong khi các cầu thủ hai đội đứng thành vòng tròn che chắn, với vẻ mặt đầy lo lắng. Sau đó, trọng tài quyết định hủy bỏ trận giao hữu.

Các cầu thủ gọi nhân viên y tế vào sân để sơ cứu cho Eriksen - Ảnh chụp màn hình

Tin vui đến người hâm mộ là Eriksen vẫn tỉnh táo và được đưa tới bệnh viện bằng xe cứu thương, cùng vợ Sabrina cạnh bên.

Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch thông báo: "Christian Eriksen tỉnh táo và tình trạng sức khỏe ổn định ở hoàn cảnh hiện tại. Trận đấu đã được hủy bỏ."

Trên khán đài sân Nature Energy Park, các cổ động viên đồng loạt hô vang tên Eriksen để động viên anh lúc các nhân viên y tế chăm sóc.

Tiền vệ thuộc biên chế Wolfsburg được sơ cứu trong 10 phút rồi có thể tự đứng dậy. Toàn bộ khán giả trên sân dành cho anh những tràng pháo tay không ngớt.

Đáng chú ý, bác sĩ tuyển Đan Mạch, Morten Boesen - người từng cứu sống Eriksen sau sự cố ngừng tim tại Euro 2020 tiếp tục có mặt suốt quá trình xử lý tình huống lần này.

Đây là lần thứ 2 Eriksen đột quỵ trên sân bóng - Ảnh: EPA

Chia sẻ trước truyền thông, bác sĩ Boesen cho biết, Eriksen sẽ được kiểm tra chuyên sâu tại bệnh viện để xác định nguyên nhân dẫn đến sự cố.

“Christian hiện ổn rồi. Cậu ấy tự đi ra khỏi sân. Theo đánh giá của tôi, máy khử rung tim cấy trong cơ thể đã hoạt động đúng chức năng.

Eriksen chỉ mất ý thức quãng thời gian ngắn, sau đó nhanh chóng tỉnh lại và chúng tôi có thể trao đổi trực tiếp với nhau.

Christian Eriksen sẽ tiến hành thêm các xét nghiệm tại bệnh viện để xác định nguyên nhân sự việc. Chúng tôi vẫn liên hệ thường xuyên với cậu ấy cùng các bác sĩ điều trị.

Eriksen nhờ tôi gửi lời tới toàn đội rằng, anh vẫn khỏe và mọi người không cần quá lo lắng" - bác sĩ Boesen cho biết.

Trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine buộc phải hủy bỏ - Ảnh: EPA

Cựu tiền vệ MU từng trải qua cơn ngừng tim ngay trên sân, trong trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan tại Euro 2020 hồi tháng 6/2021.

Eriksen cũng đổ gục xuống sân và rơi vào tình trạng tim ngừng đập. Anh được xác định đã "chết lâm sàng" trong khoảng 5 phút, trước khi nhân viên y tế kịp thời hồi sức thành công để đưa tới bệnh viện.

Sau sự cố kinh hoàng đó, các bác sĩ quyết định cấy máy khử rung tim (ICD) vào cơ thể Eriksen, nhằm phòng ngừa nguy cơ tái phát.

Chỉ 8 tháng sau biến cố tưởng chừng có thể chấm dứt sự nghiệp, ngôi sao người Đan Mạch tạo nên màn trở lại thần kỳ với bóng đá đỉnh cao.