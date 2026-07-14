Trong tâm trạng đầy hứng khởi, Jack Grealish xuất hiện tại một quán bar đông khách ở Manchester, liên tục cười nói vui vẻ trò chuyện với nhóm bạn, gồm nhiều cô gái xinh đẹp.

Đồ uống được phục vụ liên tục, Grealish không ngần ngại uống những ly rượu mạnh và còn chi tiền gọi hẳn chai vodka Grey Goose.

Jack Grealish uống rượu cùng các bạn - Ảnh: BlackGrid

Bàn của cả nhóm nhanh chóng phủ kín các loại ly, cho thấy bữa tiệc kéo dài khá lâu. Có thời điểm, tuyển thủ Anh trông say xỉn, mệt mỏi và ôm đầu ngồi lặng im.

Thậm chí, anh còn tranh thủ chợp mắt trong chốc lát khi ngả người ra ghế.

Tuy nhiên, Grealish nhanh chóng lấy lại tinh thần để tiếp tục cuộc vui, hòa chung bầu không khí háo hức của người hâm mộ trên khắp nước Anh trong trận đấu đáng nhớ của thầy trò HLV Thomas Tuchel.

Bên cạnh hình ảnh thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện và đóng góp cho cộng đồng, Jack Grealish từ lâu cũng nổi tiếng với biệt danh "tay chơi" bóng đá Anh.

Đầu năm nay, anh từng bị ghi lại cảnh ngủ gật tại một quán bar trên sân thượng, sau một buổi tiệc tùng thâu đêm đến sáng.

Tiền vệ Man City trông mệt mỏi vì say xỉn - Ảnh: BlackGrid

Cuối năm ngoái, Grealish mạnh tay chi 20.000 bảng Anh để tổ chức tiệc Giáng sinh cho bạn bè tại London, trước khi cả nhóm kết thúc đêm vui tại một hộp đêm thoát y.

Trong kỳ nghỉ hè, Grealish cũng có chuyến du lịch "quẩy hết mình" cùng hội bạn tại Ibiza.

Dẫu vậy, Jack Grealish đã trở lại tập luyện cùng Man City từ tuần trước. Anh và đồng đội Kalvin Phillips đang nỗ lực ghi điểm trong giai đoạn tiền mùa giải, với hy vọng tìm lại chỗ đứng tại sân Etihad.