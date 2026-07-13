World Cup 2026 đang chứng kiến một kịch bản hiếm gặp khi cả bốn đội góp mặt ở vòng bán kết cũng chính là bốn đội dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA trực tiếp. Đáng chú ý, họ cũng là 4 nhà vô địch ở các kỳ World Cup khác nhau.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là việc tuyển Pháp đã tạm thời vượt qua Argentina để chiếm vị trí số 1 thế giới, tạo nên cuộc cạnh tranh vô cùng hấp dẫn trước chặng nước rút.

Top 4 FIFA đều góp mặt ở vòng bán kết World Cup 2026 - Ảnh: India Today

Sau vòng tứ kết đầy kịch tính, Pháp, Argentina, Tây Ban Nha và Anh trở thành bốn đại diện cuối cùng tiếp tục hành trình chinh phục cúp vàng. Đây đều là những đội bóng sở hữu lực lượng đồng đều, chiều sâu đội hình ấn tượng cùng kinh nghiệm dày dạn ở các trận đấu loại trực tiếp.

Sự vươn lên của tuyển Pháp đến từ hành trình thi đấu thuyết phục tại giải năm nay. Dưới sự dẫn dắt của HLV Didier Deschamps, Les Bleus lần lượt vượt qua Thụy Điển, Paraguay và Maroc với phong độ ổn định ở vòng đấu loại trực tiếp. Những chiến thắng liên tiếp không chỉ giúp họ tiến sâu mà còn tích lũy điểm số quan trọng để tạm chiếm ngôi đầu FIFA.

Top 10 FIFA theo cập nhật mới nhất (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó, Argentina vẫn duy trì thành tích bất bại khi lần lượt đánh bại Cape Verde, Ai Cập và Thụy Sĩ để góp mặt ở bán kết. Tuy nhiên, các chiến thắng của La Albiceleste đều trước các đội nằm ngoài top 20 FIFA nên đội bóng Nam Mỹ vẫn bị Pháp vượt qua trên bảng xếp hạng.

Tây Ban Nha đứng thứ ba sau khi loại Áo, Bồ Đào Nha và Bỉ, còn Anh xếp thứ tư với các chiến thắng trước CHDC Congo, Mexico và Na Uy.

Việc bốn đội mạnh nhất thế giới cùng góp mặt ở bán kết khiến hai cặp đấu Pháp vs Tây Ban Nha và Anh vs Argentina trở nên cực kỳ đáng chờ đợi.

Video highlights Na Uy 1-2 Anh(nguồn: VTV):