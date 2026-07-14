Xem video Andrey Santos ký hợp đồng với MU (nguồn: MUFC)

Thương vụ được xác nhận vào hôm qua (13/7), chỉ ít giờ sau khi xuất hiện thông tin "Quỷ đỏ" sắp hoàn tất việc chiêu mộ Youri Tielemans từ Aston Villa.

Andrey Santos không góp mặt trong thành phấn 26 cầu thủ Brazil tham dự World Cup 2026. Anh gia nhập Chelsea từ Vasco da Gama tháng 1/2023, nhưng phải đến năm ngoái mới có màn ra mắt đội một.

Sau đó, Andrey Santos được Chelsea đem cho CLB Strasbourg mượn trong 18 tháng. Tại Ligue 1, tiền vệ người Brazil thi đấu nổi bật, thậm chí nhiều lần được trao băng đội trưởng.

Andrey Santos đặt bút ký 5 năm với MU - Ảnh: MUFC

Theo truyền thông Anh, MU sẽ trả 48 triệu bảng cho Chelsea, kèm theo 2 triệu bảng phụ phí. Santos ký hợp đồng thời hạn 5 năm với đội chủ sân Old Trafford, kèm điều khoản gia hạn thêm 12 tháng.

Đáng chú ý, Chelsea chỉ bỏ ra khoảng 10 triệu bảng để đưa Santos về từ Vasco da Gama. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 2004 chưa thể chiếm suất đá chính thường xuyên.

Mùa 2025/26, Santos ra sân tổng cộng 47 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 26 lần đá chính. Riêng tại Premier League, anh có 13 trận xuất phát, thi đấu gần 1300 phút.

Sở hữu lối chơi cơ động, giàu năng lượng theo phong cách tiền vệ con thoi, Santos được kỳ vọng sẽ tăng cường sức mạnh tuyến giữa MU.

Tại sân khấu "nhà hát của những giấc mơ", anh sẽ khoác áo số 17, số áo từng sử dụng khi còn thuộc biên chế Chelsea.

Tại đội bóng mới, Andrey Santos sẽ mặc áo số 17 - Ảnh: MUFC

Trong ngày ra mắt đội bóng mới, Santos chia sẻ xúc động: "Thú thực, tôi đã mơ về khoảnh khắc này khi còn nhỏ. Lịch sử và trách nhiệm đi kèm với chiếc áo MU chính là lý do tôi có mặt ở đây.

Tôi nóng lòng được thi đấu trước những người hâm mộ tuyệt vời, sát cánh cùng các đồng đội và tạo nên những thành công mới.

Tôi mang đến MU nguồn năng lượng, cạnh tranh quyết liệt, giành lại bóng, tiến về phía trước và cống hiến tất cả vì CLB. Thật hạnh phúc và tôi sẽ nỗ lực ghi tên mình vào lịch sử đội bóng vĩ đại như Manchester United."