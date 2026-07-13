Pháp vs Tây Ban Nha, cuộc so tài của 2 đội bóng mạnh nhất châu Âu, hứa hẹn mang đến trận cầu kinh điển ở World Cup 2026.

Mbappe liệu có thắng được Lamine Yamal và Tây Ban Nha ở cuộc đấu lúc 2h ngày 15/7? Ảnh: Pulse Sports

Một Kylian Mbappe đang dẫn đầu trong danh sách Vua phá lưới giải đấu (cùng 8 bàn như Messi, nhưng nhiều kiến tạo hơn – 3 so với 2), cùng Dembele, bên cạnh sự sáng tạo của Olise,… tạo nên một tuyển Pháp đáng sợ, dường như không đối thủ nào có thể cản nổi.

Đội bóng áo Lam đang hướng đến trận chung kết World Cup thứ 3 liên tiếp dưới thời Didier Deschamps, trước khi ông rời ‘ghế nóng’, để Zidane tiếp quản công việc. Với đội hình mạnh đều ở cả 3 tuyến, Pháp hoàn toàn có thể làm điều đó, khi chỉ còn cách đúng 1 trận đấu nữa.

Tuy nhiên, họ gặp chướng ngại vật rất khó nhằn, nếu không muốn nói đó là đối thủ hắc ám, đã khiến Pháp tan mộng giành danh hiệu ở 2 giải đấu gần nhất: EURO 2024 và Nations League 2025.

Đó chính là Tây Ban Nha, đội đã đánh bại Pháp 2-1 tại bán kết EURO 2024, sau đó lên ngôi vô địch và thắng tiếp 5-4 ở bán kết Nations League 2025.

HLV La Fuente tự tin tuyên bố, Pháp phải lo lắng khi gặp Tây Ban Nha, bởi ông cùng học trò đã thắng họ 2 lần liên tiếp.

Xét ở khía cạnh cá nhân, Mbappe còn mang đến ‘điềm báo’ tệ hại hơn: thua xiểng liểng trước đối thủ đàn em Lamine Yamal: trong 10 lần so tài chỉ thắng 2, thua đến 8.

Nếu tính từ lúc gia nhập Real Madrid vào hè 2024, Mbappe chỉ thắng được Lamine Yamal đúng 1 lần - ở cấp CLB – cùng Real Madrid thắng 2-1 Barca ở vòng 10 La Liga 2025/26, trong 8 lần gặp. Chưa kể, chung cuộc anh và đồng đội vẫn ‘’thua”, khi đối thủ mới là đội chiến thắng danh hiệu.

Mbappe thua liểng xiểng Lamine Yamal ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG. Ảnh: Twitter

Trong khi đó, ngoài 2 lần cùng Tây Ban Nha thắng Pháp và Mbappe, như đã được nhắc ở trên, Lamine Yamal còn có 5 lần khác cùng Barca hưởng niềm vui tương tự.

Cụ thể là 2 trận Siêu kinh điển với Real Madrid (4-0, 4-3) ở La Liga trong mùa giải 2024/25, 2 Siêu cúp Tây Ban Nha 2025 và 2026 (5-2 và 3-2), chung kết Nhà vua Tây Ban Nha 2025.

Có thể đúc kết lại, Mbappe ‘trắng tay’ danh hiệu cả ở cấp CLB lẫn ĐTQG trong 2 năm qua, chính là bởi những thất bại trước Tây Ban Nha và Lamine Yamal với Barca.

Ở World Cup 2026, so với sự thăng hoa của Mbappe, Lamine Yamal không là ‘hiện tượng’ như EURO 2024, mới chỉ ghi được 1 bàn từ đầu giải và trước đối thủ yếu, Saudi Arabia.

Nhưng người Tây Ban Nha hi vọng, Lamine Yamal tròn 19 tuổi vào hôm nay (13/7), sẽ lại kiêu hãnh lên lên tiếng như ở bán kết EURO 2024, nơi anh ghi bàn thắng đẹp mắt vào lưới tuyển Pháp, chấm dứt giấc mơ của đối thủ.

Nếu làm được như vậy, Yamal sẽ lại một lần nữa là ‘hung thần’ cản bước Mbappe nỗ lực chạm tay vào danh hiệu.

Trận bán kết World Cup 2026, Pháp vs Tây Ban Nha diễn ra lúc 2h ngày 15/7.

(Nguồn VTV)