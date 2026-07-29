Tân Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Jay Clayton. Ảnh: Shutterstock

Theo hãng tin CNN, ông Clayton sẽ tiếp quản một cơ quan được đánh giá là đã suy giảm đáng kể về quyền hạn và tầm ảnh hưởng đang ở mức thấp nhất trong lịch sử.

Ông Clayton kế nhiệm ông Bill Pulte, một doanh nhân trong lĩnh vực nhà ở có phong cách đối đầu và gây nhiều tranh cãi nhưng không có kinh nghiệm về an ninh quốc gia. Ông Trump đã bổ nhiệm ông Pulte giữ vai trò quyền Giám đốc Tình báo quốc gia (DNI) trong thời gian 40 ngày.

Tân Giám đốc Tình báo quốc gia Jay Clayton, 60 tuổi là cựu luật sư của hãng luật Sullivan & Cromwell chuyên về các thương vụ sáp nhập doanh nghiệp và huy động vốn. Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Mỹ Trump, ông Clayton giữ chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), nơi ông tạo dựng được danh tiếng là một nhân vật ôn hòa về chính trị, thường tìm kiếm sự đồng thuận với các ủy viên thuộc Đảng Dân chủ.

Tháng 4/2025, ông Trump đề cử ông Clayton làm quyền Công tố viên liên bang khu vực Nam New York, vị trí được xem là một trong những chức vụ công tố quyền lực nhất tại Mỹ.

Tiểu sử chính thức cho thấy ông Clayton không có nền tảng về các vấn đề tình báo và cũng thiếu kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực an ninh quốc gia, vốn là một yêu cầu pháp lý đối với người giữ chức Giám đốc Tình báo quốc gia. Tuy nhiên, những người ủng hộ, gồm cả một số thành viên Đảng Dân chủ cho rằng vai trò công tố viên liên bang tại Manhattan đã giúp ông Clayton tham gia đủ các công việc liên quan đến an ninh quốc gia để đáp ứng các tiêu chuẩn cho vị trí này.

Bất chấp những lo ngại về lý lịch, ông Clayton vẫn được cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ coi là lựa chọn ưu việt hơn so với Giám đốc Tình báo quốc gia tạm quyền Bill Pulte, người đã bị chỉ trích vì một số đợt sa thải kể từ khi nhậm chức tạm thời vào tháng trước.

Với tư cách là người đứng đầu mới của cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ, ông Clayton sẽ giám sát 18 cơ quan tình báo của đất nước và quản lý các cuộc họp giao ban tình báo hàng ngày cho tổng thống.

Quốc hội Mỹ đã thành lập chức vụ Giám đốc Tình báo quốc gia sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, với mục tiêu bảo đảm thông tin được chia sẻ hiệu quả giữa các cơ quan tình báo của nước này.