Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard tuyên bố sẽ từ chức và rời nhiệm sở vào ngày 30/6. Ảnh: UPI

Hãng tin CNN trích dẫn nội dung bức thư của bà Gabbard viết cho Tổng thống Mỹ Donald Trump: "Thật không may, tôi phải nộp đơn từ chức, có hiệu lực từ ngày 30/6/2026. Chồng tôi - Abraham gần đây được chẩn đoán mắc một dạng ung thư xương cực kỳ hiếm gặp. Anh ấy sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn trong những tuần, những tháng tới. Hiện tôi phải tạm ngừng công tác để ở bên cạnh anh ấy trong cuộc chiến này".

Theo báo Guardian, bà Gabbard đã có một nhiệm kỳ đầy biến động, trong đó bà phần lớn bị gạt ra ngoài lề khi Tổng thống Mỹ Trump phát động các cuộc tấn công Venezuela và Iran.

Hai nguồn tin trong chính quyền Mỹ tiết lộ tháng trước, ông Trump đã hỏi các thành viên nội các về việc liệu ông có nên thay bà Gabbard không.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 22/5, ông Trump viết: "Sau khi hoàn thành xuất sắc công việc, bà Tulsi Gabbard sẽ rời chính quyền vào ngày 30/6. Chúng tôi sẽ nhớ bà ấy". Người đứng đầu nước Mỹ cho biết thêm, Phó Giám đốc Tình báo quốc gia Aaron Lukas sẽ giữ chức Quyền giám đốc cơ quan này.

Diễn biến mới đánh dấu bà Gabbard trở thành quan chức thứ 4 rời khỏi nội các của Tổng thống Trump chỉ trong hơn 2 tháng. Trước đó, bà Kristi Noem xin rút khỏi ghế Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ vào tháng 3, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi bị sa thải hồi tháng 4 và Bộ trưởng Lao động Mỹ Lori Chavez-DeRemer từ chức vào tháng 4 sau một loạt cáo buộc sai phạm.