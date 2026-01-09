Theo tờ Independent, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 8/1 đã lên tiếng bác bỏ các tin đồn cho rằng Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard bị loại ra khỏi kế hoạch tấn công Venezuela và bắt giữ ông Nicolas Maduro.

"Đó là những thông tin hoàn toàn sai sự thật. Chúng tôi đều là thành viên của cùng một đội. Điều đáng kinh ngạc thực sự về chiến dịch ở Venezuela là chúng tôi đã giữ bí mật tuyệt đối với các quan chức cấp cao trong nội các và các quan chức liên quan trong chính phủ. Hoạt động này đã được giữ kín trong một thời gian rất dài", ông Vance nói trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng.

Khi được hỏi về vai trò của bản thân ông trong chiến dịch ở Venezuela, Phó Tổng thống Vance đáp: "Nhiệm vụ của tôi là làm bất kỳ điều gì Tổng thống Trump yêu cầu".

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard. Ảnh: NYT

Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung sau đó khẳng định Tổng thống Trump "hoàn toàn tin tưởng" vào Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard, nhấn mạnh rằng bà ấy đang làm một công việc tuyệt vời.

Cùng ngày, một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ cũng phủ nhận việc bà Gabbard bị loại khỏi chiến dịch ở Venezuela. "Bà ấy đã cung cấp những thông tin hữu ích cho toàn bộ hoạt động, dù những dữ liệu đó thiên về phân tích nhiều hơn là có tính tác chiến", quan chức này cho biết.

Trước đó, tờ Wall Street Journal đã đăng tải thông tin cho rằng bà Gabbard đã bị loại khỏi quá trình lập kế hoạch cho hoạt động ở Venezuela, bởi Giám đốc tình báo Mỹ từng phản đối can thiệp quân sự với Caracas trong quá khứ.

"Chúng ta không muốn các quốc gia khác lựa chọn lãnh đạo cho mình. Do đó, chúng ta cũng phải chấm dứt việc cố gắng lựa chọn lãnh đạo cho họ. Việc can thiệp quân sự tại Venezuela chỉ mang lại thiệt hại cho người dân địa phương", Wall Street Journal trích dẫn lại một phát biểu của bà Gabbard vào năm 2019.