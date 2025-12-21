Hãng thông tấn TASS ngày 21/12 đưa tin, bà Gabbard mới đây đã cảnh báo về những thế lực muốn làm tăng nguy cơ xung đột giữa Mỹ và Nga.

"Tổng thống Trump đã kiên trì theo đuổi một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine. Nhưng mỗi khi họ đạt tiến triển, lại có những thế lực hiếu chiến can thiệp và tìm mọi cách để cản trở. Những thế lực này tìm cách kích động sự hoảng loạn để kéo dài cuộc khủng hoảng ở Ukraine và cuối cùng là lôi kéo Mỹ vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Chúng ta không thể để điều này xảy ra", Giám đốc Cơ quan tình báo Mỹ cho biết.

Trong tuyên bố của mình, bà Gabbard không nêu rõ danh tính của những "thế lực cản trở". Tuy vậy, quan chức này cũng lưu ý "Nga không có ý muốn kiểm soát toàn bộ Ukraine".

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard. Ảnh: NYT

"Đó là một chiến dịch tuyên truyền sai lệch nhằm cản trở các sáng kiến hòa bình của Tổng thống Trump trong thời gian qua. Dựa trên các đánh giá tình báo, chúng tôi có thể tự tin nói rằng Nga sẽ gặp khó khăn nếu muốn kiểm soát toàn bộ Ukraine và Moscow rõ ràng không muốn xung đột với NATO", bà Gabbard nhấn mạnh.

Trước đó, đã có những tin đồn cho rằng Điện Kremlin có kế hoạch kiểm soát hoàn toàn Ukraine và một phần châu Âu. Các hãng thông tấn phương Tây đăng tải thông tin trên nói họ "dẫn nguồn tin từ cộng đồng tình báo Mỹ".

Cùng ngày, đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev đã lên tiếng ủng hộ phát biểu của bà Gabbard, cảnh báo có những thế lực đang muốn làm gia tăng nguy cơ Thế chiến III bằng việc kích động tâm lý "bài Nga" ở châu ÂU.

"Những phát biểu như của Giám đốc Gabbard là vô cùng cần thiết, qua đó vạch trần chủ nghĩa hiếu chiến của một số phe phái ở châu Âu", ông Kirill Dmitriev nói.