Phát biểu trên chương trình Squawk Box của CNBC, Jensen Huang cho rằng khoảng cách AI giữa hai cường quốc đang thu hẹp nhanh chóng.

Ông nhấn mạnh Trung Quốc đã tiến xa trong một số lĩnh vực cốt lõi, đặc biệt là năng lượng và mô hình AI mã nguồn mở.

“Trung Quốc vượt chúng ta về năng lượng. Chúng ta vượt họ về chip. Nhưng họ đang bắt kịp về hạ tầng và mô hình AI”, ông Huang nói.

Dù các mô hình AI của Mỹ vẫn tiên tiến hơn, Huang thừa nhận các hệ thống mã nguồn mở của Trung Quốc - bao gồm DeepSeek, Alibaba và Baidu - “đang tiến rất nhanh”.

Ông cho rằng Mỹ cần một chiến lược linh hoạt, thay vì siết chặt hợp tác công nghệ, để duy trì vị thế dẫn đầu trong cuộc cách mạng AI toàn cầu.

CEO Nvidia Jensen Huang chia sẻ quan điểm về cuộc chiến AI Mỹ - Trung. Ảnh: Bloomberg

Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ về năng lượng và chip nội địa

Theo số liệu của Energy Institute, Trung Quốc sản xuất hơn 10.000 terawatt giờ điện trong năm 2024, gấp đôi sản lượng của Mỹ.

Lợi thế năng lượng này cho phép Bắc Kinh thúc đẩy phát triển các trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn - nền tảng quan trọng cho việc huấn luyện mô hình học máy.

“Đừng quên rằng Trung Quốc không hề thiếu chip. Họ có Huawei cùng hàng loạt startup đầy sáng tạo đang phát triển chip AI tiên tiến”, ông Huang lưu ý.

Dù Mỹ dẫn đầu trong thiết kế chip cao cấp, như dòng Nvidia Blackwell, Trung Quốc đang đẩy mạnh hệ sinh thái nội địa.

Huawei dự kiến ra mắt hệ thống tính toán mới dùng chip Ascend trong năm tới, trong khi Alibaba và Baidu cũng đã bắt đầu huấn luyện AI bằng chip tự thiết kế, thay vì phụ thuộc Nvidia.

Bùng nổ ứng dụng AI tại Trung Quốc

Ông Huang bày tỏ lo ngại về tốc độ phát triển ứng dụng AI tại Trung Quốc, nơi môi trường pháp lý “ít ràng buộc hơn” giúp doanh nghiệp nhanh chóng triển khai công nghệ mới.

Theo kế hoạch của Quốc vụ viện Trung Quốc, quốc gia này đặt mục tiêu 70% dân số sử dụng các ứng dụng AI vào năm 2027.

“Cuộc cách mạng công nghiệp mới này sẽ được quyết định ở tầng ứng dụng - nơi AI thâm nhập vào đời sống và sản xuất. Tôi hy vọng Mỹ sẽ nhanh hơn trong việc ứng dụng AI”, CEO Nvidia nhấn mạnh.

Ông cũng thừa nhận Trung Quốc là thị trường khổng lồ với hơn một tỷ người dùng, chiếm 50% số nhà nghiên cứu AI toàn cầu và 30% thị phần công nghệ thế giới.

“Đây không phải là thị trường có thể dễ dàng bỏ qua nếu Mỹ thực sự muốn chiến thắng trong cuộc đua AI”, ông nói thêm.

Sự bứt phá của Trung Quốc cũng phản ánh trên thị trường chứng khoán: cổ phiếu Alibaba tăng gần 180%, còn Xiaomi tăng 125% trong năm qua, khi giới đầu tư đặt niềm tin vào sự tiến bộ của chip và AI nội địa.

Mỹ cần “mở cửa” để giữ vị thế dẫn đầu

Huang cảnh báo việc Mỹ giới hạn xuất khẩu công nghệ có thể khiến nước này bị cô lập. “Chúng ta đang tự nhốt công nghệ Mỹ trong biên giới nước mình và bỏ mặc phần còn lại của thế giới cho các đối thủ,” ông nói.

Theo ông, muốn chiến thắng, Mỹ phải đảm bảo “ngăn xếp công nghệ” (tech stack) của mình - bao gồm chip, hạ tầng và phần mềm - được sử dụng rộng rãi toàn cầu.

Dẫn lại ý kiến của cố vấn AI Nhà Trắng David Sacks, ông Huang cho biết: “Nếu công nghệ Mỹ chiếm 80% thế giới, chúng ta đang thắng. Nhưng nếu chỉ còn 20%, chúng ta đã thua”.

Ông nhấn mạnh các công ty như Azure, CoreWeave và Anthropic AI đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phổ biến của công nghệ Mỹ trên toàn cầu.

(Theo CNBC)