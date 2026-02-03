Các lãnh đạo chào mừng Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi thăm Việt Nam vào thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội 14, sự kiện quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới cho đất nước, dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, mặc dù có khoảng cách địa lý xa xôi, Jordan và Việt Nam đều đang ở những thời khắc có ý‎ nghĩa sâu sắc trong kiến tạo kỷ nguyên phát triển mới và tích cực tham gia giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mong muốn củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị với Jordan.

Bày tỏ vui mừng lần đầu đến thăm đất nước Việt Nam có lịch sử hào hùng và anh dũng vào thời điểm vừa diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi chúc mừng thành công của Đại hội 14 và cá nhân Tổng Bí thư.

Ông cho biết, Jordan và cá nhân Quốc vương rất coi trọng quan hệ với Việt Nam và đã tích cực chỉ đạo các cơ quan cả hành pháp, lập pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam ngay sau chuyến thăm vào tháng 11/2025.

Jordan mong muốn hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh, đặc biệt về khoa học - công nghệ và các ngành công nghệ mới nổi.

Chia sẻ những kết quả trong buổi hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hạ viện Jordan đánh giá hai nước còn rất nhiều tiềm năng hợp tác, đặc biệt là kinh tế và quốc phòng - an ninh, nông nghiệp, y tế, du lịch…

Cơ quan lập pháp Jordan sẽ ủng hộ, hỗ trợ hai Chính phủ thúc đẩy hợp tác theo hướng hiệu quả, thực chất.

Tổng Bí thư Tô Lâm chuyển lời chào, lời thăm hỏi thân thiết tới Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein và các lãnh đạo Jordan

Về các định hướng lớn, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Hạ viện Jordan thống nhất hai nước cần vun đắp quan hệ và lòng tin chính trị, đưa Việt Nam và Jordan trở thành những đối tác tin cậy hàng đầu của nhau tại mỗi khu vực.

Hai lãnh đạo thống nhất hợp tác để đóng góp vào nỗ lực thúc đẩy hòa bình, giải quyết xung đột và tái thiết tại khu vực, trong đó có việc tham gia tích cực, có trách nhiệm vào công việc của Hội đồng Hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza mà Việt Nam và Jordan đều là thành viên, phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và lập trường nhất quán của hai nước về vấn đề Palestine.

Đề xuất thành lập Khu thương mại tự do cho hàng hóa Việt Nam tại Jordan

Nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp từ chuyến thăm Việt Nam lịch sử của Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Jordan tiếp tục tạo xung lực cho quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn.

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn mong muốn củng cố và nâng cao hiệu quả quan hệ hữu nghị hợp tác với Jordan.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi

Ông Mazen Turki El Qadi cho biết Jordan và cá nhân Quốc vương đánh giá rất cao vai trò, vị thế và lập trường công bằng của Việt Nam trong giải quyết vấn đề khu vực, quốc tế.

Về quan hệ song phương, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi thống nhất hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trên cơ sở tin cậy chính trị, tương đồng về lịch sử, hệ giá trị về hòa bình và khát vọng phát triển.

Về hợp tác quốc phòng - an ninh, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hạ viện Jordan nhất trí hai nước cần tiếp tục cụ thể hóa cơ hội hợp tác đã được thống nhất, tăng cường tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực mỗi bên có thế mạnh.

Hai lãnh đạo cũng thống nhất định hướng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, y tế, giáo dục, phát triển ngành Halal và giao lưu nhân dân.

Jordan đánh giá rất cao vai trò, vị thế và lập trường công bằng của Việt Nam trong giải quyết vấn đề khu vực và quốc tế

Chủ tịch nước nêu rõ, lập trường nhất quán của Việt Nam đề cao chủ nghĩa đa phương, phản đối sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc.

Sáng nay, hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Jordan, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều chuyển biến sâu sắc, Việt Nam và Jordan, với nhiều lợi ích và giá trị tương đồng, có quá trình đấu tranh bền bỉ giành độc lập dân tộc, càng cần tăng cường đoàn kết, hợp tác mở ra những cơ hội mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Hạ viện Jordan tham quan triển lãm ảnh về quan hệ hai nước

Thủ tướng khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong củng cố lòng tin chính trị, mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Jordan.

Chủ tịch Hạ viện Mazen Turki El Qadi cho biết, Jordan coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại châu Á, mong muốn tăng cường hợp tác, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực thế mạnh của hai bên, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, y tế, dược phẩm, công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, Halal, khoa học - công nghệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Hạ viện Jordan

Jordan cảm ơn lập trường, quan điểm và sự ủng hộ của Việt Nam đối với người dân Palestine và giải pháp hai Nhà nước, hoan nghênh Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình. Jordan sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, hợp tác hiệu quả với Việt Nam để thúc đẩy hòa bình, triển khai các chương trình tái thiết, nhân đạo tại khu vực.

Hai lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, thiết lập và tổ chức hiệu quả cơ chế, khuôn khổ hợp tác song phương; trong đó có hướng tới việc thành lập cơ quan đại diện thường trú tại thủ đô của nhau. Hai nước cần thúc đẩy ký kết thỏa thuận hợp tác về miễn thị thực, bảo hộ đầu tư và tránh đánh thuế hai lần.

Về kinh tế, hai lãnh đạo thống nhất thúc đẩy nâng kim ngạch thương mại lên 500 triệu USD vào năm 2030 và 1 tỷ USD vào năm 2035; đẩy mạnh mở cửa thị trường cho hàng hóa có thế mạnh của mỗi bên, hỗ trợ lẫn nhau bảo đảm an ninh lương thực, phát triển ngành Halal.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời mời Hoàng Thái tử Jordan Hussein bin Abdullah và Thủ tướng Jordan Jafar Hassan thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Hạ viện Jordan bày tỏ ấn tượng trước thành tựu tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của Việt Nam

Việt Nam sẵn sàng bảo đảm nguồn cung nông thủy sản chất lượng, ổn định cho Jordan, hoan nghênh các doanh nghiệp Jordan đến Việt Nam để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh.

Chủ tịch Hạ viện Jordan đề xuất thành lập Khu thương mại tự do cho hàng hóa Việt Nam tại Jordan để xuất sang khu vực Trung Đông, thành lập các doanh nghiệp liên doanh trong lĩnh vực tiềm năng.

Hai bên cũng trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ.