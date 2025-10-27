Trang chủ CLB Juventus xác nhận việc chấm dứt hợp đồng sớm với HLV Igor Tudor cùng BHL của nhà cầm quân người Croatia.

Quyết định được lãnh đạo đội bóng áo trắng-đen đưa ra sau chuỗi thành tích kém cỏi trên sân cỏ: thua 3 trận liên tiếp mọi đấu trường, trong đó có thất bại (0-1) trước Real Madrid ở vòng bảng Champions League.

HLV Igor Tudor bị Juventus sa thải chỉ sau 7 tháng. Ảnh: X Fabrizio Romano

Juventus cũng không ghi được bàn nào trong 4 trận gần nhất và quên cách giành chiến thắng trong 8 trận đã qua, kể từ hôm 13/9 (đánh bại Inter Milan 4-3).

HLV Tudor được Juventus bổ nhiệm thay Thiago Motta vào tháng 3/2025, có được 10 trận thắng trong số 24 lần dẫn dắt Bianconeri.

Chiến lược gia 47 tuổi vẫn còn hợp đồng đến tháng 6/2027, nhưng đã bị sa thải sau 7 tháng.

Massimiliano Brambilla, 52 tuổi, từ đội trẻ được giao tạm quyền nắm Juventus trước khi CLB công bố HLV trưởng mới.

Có 2 ứng viên nổi lên ở thời điểm hiện nay là HLV Spalletti, người mất việc ở tuyển Italia hồi tháng 6 và nhà cầm quân Palladino hiện đang rảnh rang sau khi rời Fiorentina vào cuối mùa giải vừa qua.

Juventus có được 12 điểm sau 8 trận tại Serie A và hiện xếp thứ 8 trên BXH.