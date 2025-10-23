1. Real Madrid đã tháo nút thắt chặt chẽ của Juventus bằng một bàn thắng kiểu cũ. Kiểu cũ nhưng thực ra mới đây thôi, dù mang cảm giác như một câu chuyện xa xưa.

Vinicius tự tạo ra một khoảng trống trong vòng cấm bằng những pha rê bóng liên hoàn, giữa vòng vây, một mình, độc lập, loại bỏ các hậu vệ đối thủ rồi dứt điểm trúng cột dọc.

Real Madrid thắng nghẹt thở. Ảnh: RMCF

Jude Bellingham xuất hiện đúng hẹn, như những ngày đầu tiên anh vừa đến Madrid làm việc cùng Carlo Ancelotti, khi anh thường xuyên giải cứu đội bóng chỉ vài giây trước tiếng còi mãn cuộc.

Giữa phép màu của Vinicius, sự trở lại đáng chú ý của tiền vệ người Anh và những pha cứu thua của Thibaut Courtois, Real Madrid giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại Champions League.

Chiến thắng mới nhất này diễn ra trước một Juventus đầy kỷ luật và kết thúc trận đấu bằng việc dồn ép khung thành thủ môn Courtois.

Đội bóng áo trắng thi đấu nặng nề, thiếu ý tưởng, nhưng vẫn vượt qua thử thách để bước vào trận Siêu kinh điển với Barca cuối tuần này với tư cách toàn thắng ở Cúp châu Âu và vẫn dẫn đầu La Liga.

2. Đó lại là một đêm chiến đấu cật lực trước một pháo đài. Một trận đấu của sự kiên nhẫn, chuyền bóng từ cánh này sang cánh kia, chờ đợi những vết nứt đầu tiên xuất hiện từ sự dao động và mệt mỏi của đối thủ.

Juventus vẫn giữ được sự rắn rỏi mang tính biểu tượng, dù đang ngụp lặn trong một cuộc khủng hoảng đáng kể.

Họ đến Bernabeu sau 6 trận không thắng (5 hòa, 1 thua trước Como của Cesc Fabregas). Nhưng “Bà đầm già” vẫn mang tinh thần bền bỉ, được tiếp thêm năng lượng bởi HLV Tudor, người liên tục di chuyển sát biên, gần như sẵn sàng bước vào sân chiến đấu cùng cầu thủ của mình.

Juventus phòng ngự cực kỳ chặt chẽ, dồn đội hình chỉ trong khoảng 20 mét, thậm chí còn ít hơn, trong khi Real Madrid lăn bóng quanh bức tường ấy và tự hỏi: “Lối vào ở đâu?”.

Bellingham ghi bàn duy nhất. Ảnh: EFE

Tchouameni chuyền đi chuyền lại, tìm Guler và Bellingham ở tuyến trên, Vinicius và Brahim ở hai biên. Trước mặt họ là một mê cung phòng ngự gần như không có lời giải.

Đội bóng của Tudor không hề vội, thi đấu cầm chừng, nhưng luôn tập trung về phía phải, nơi Kalulu sẵn sàng bứt tốc. Nếu giành được bóng, đó là hướng phản công chủ đạo.

Từ đó, họ tạo ra những tình huống đầu tiên khiến Real Madrid giật mình. Raul Asencio có 2 lần can thiệp trong vòng cấm để ngăn phản công. Hơn nữa, Courtois liên tục phải trổ tài, cản phá các cú dứt điểm của McKennie và Gatti.

Đầu hiệp 2, Vlahovic có pha bứt tốc từ sân nhà, bỏ lại Militao và đối diện Courtois. Thủ môn người Bỉ cứu thua ngoạn mục, tránh cho Real bàn thua trông thấy.

Ở đầu sân còn lại, Real Madrid mải miết tìm ánh sáng. Cho đến khi Vinicius khoảnh khắc vừa tuyệt vọng vừa thiên tài. Anh nhảy múa, sút dội cột để Bellingham đá bồi ghi bàn đầu tiên trong mùa giải.

3. “Jude chơi rất hay trước Getafe. Trận này khó hơn nhiều vì không có không gian, nhưng Bellingham là một trong những cầu thủ toàn diện nhất thế giới. Cậu ấy có khát khao ghi bàn”, Xabi Alonso khen ngợi.

Courtois thắng Vlahovic trong thế đối mặt. Ảnh: Diario AS

Lần này, Kylian Mbappe không lập công – dừng lại chuỗi 11 trận liên tiếp ghi bàn. Người định đoạt trận đấu là Bellingham, theo đúng phong cách của anh.

“Đó là điều tôi thích ở những cầu thủ kiểu này. Vini tạo ra pha bóng, còn Jude luôn trong tư thế sẵn sàng”, Courtois nhận xét. Cựu thủ môn Chelsea cũng là người hùng với 4 pha cứu thua quan trọng, trong lần thứ 300 khoác áo “Los Blancos”.

Trong suốt một tháng qua, đội hình xuất phát của Real Madrid phần lớn xoay quanh Jude Bellingham, dù là anh có mặt hay vắng mặt.

Trước Juventus, Bellingham trở lại đội hình chính, được giữ vai trò hộ công. Xabi Alonso sắp xếp phần còn lại của đội tùy theo vị trí mà Jude nắm giữ. Arda Guler phải dịch chuyển xa vai trò quen thuộc từ đầu mùa.

“Bellingham có chất lượng để tham gia vào khâu xây dựng lối chơi, có sự quyết đoán để xuất hiện ở khâu kết thúc”, Xabi phân tích. “Cậu ấy rất đa năng, thuộc nhóm toàn diện nhất thế giới”.

Cầu thủ người Anh gây thất vọng trong trận derby Madrid. Tuy vậy, giờ đây anh được kỳ vọng tỏa sáng khi đối đầu Barca.