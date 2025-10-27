Siêu kinh điển đáng buồn

Tại Bernabeu đêm 26/10, nơi Real Madrid của Xabi Alonso tái chinh phục El Clasico, với kết quả 2-1, Lamine Yamal – niềm kiêu hãnh trẻ tuổi của Barcelona – chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Anh rời sân với 2 cú sút đều ra ngoài, 3 lần chạm bóng trong vòng cấm Real Madrid, tạo một cơ hội nguy hiểm và tổng chỉ số xG vỏn vẹn 0,03.

Lamine Yamal thua Mbappe trong tập 1 Siêu kinh điển mùa 2025/26. Ảnh: MD

Những con số khô khan ấy nói lên sự thật: Yamal đã lạc mất ánh hào quang của chính anh, đúng vào trận cầu quan trọng nhất mùa. Một trận đấu mà anh rất muốn chứng tỏ mình hơn Kylian Mbappe, vì Quả bóng vàng 2026.

Nhưng vấn đề không chỉ ở phong độ, mà ở thái độ. Vài ngày trước trận, trong buổi trò chuyện trực tuyến cùng streamer Ibai Llanos, Yamal đã lỡ lời với câu nói gây bão.

“Họ ăn cắp rồi còn than vãn”, anh ám chỉ Real Madrid. Một câu nói tưởng như đùa, nhưng lại phơi bày sự bốc đồng của một cầu thủ trẻ vừa chạm ngưỡng danh vọng.

Nhà báo kỳ cựu Orfeo Suarez, với nhiều đầu sách thể thao, viết trên El Mundo như lời nhắn nhủ Yamal mà ông yêu mến: “Có những ngày tốt hơn là nên im lặng. Điều đó người ta chỉ học được theo thời gian”.

Với Yamal, bài học ấy đến ngay tại Bernabeu. Bởi bên cánh mà anh đảm nhận, hậu vệ trái Alvaro Carreras của Real Madrid

Cũng theo nhà báo Orfeo Suarez, Carreras “trở thành mũi pica” mà Xabi Alonso cắm xuống như dấu ấn đầu tiên trong trận, một đòn nhọn khoét thẳng vào niềm tự tin của ngôi sao trẻ Barca.

Ở Tây Ban Nha, đây là thành ngữ cổ, chỉ những hiệp sĩ thời trung cổ và cận đại, cắm ngọn giáo xuống đất sau một chiến dịch rất tốn kém và gian nan.

Real Madrid thua cả 4 trận Siêu kinh điển mùa trước, thủng lưới 16 lần, và giờ Alonso giúp đội bóp nghẹt Barca. “Hiệp sĩ” Xabi cực kỳ thành công khi khai thác giá trị của Carreras để loại Yamal khỏi cuộc chiến.

Ồn ào

Kể từ khi công khai tình cảm với Nicki Nicole, Yamal không tránh khỏi những ồn ào ngoài sân cỏ.

Anh xoá ảnh chung với ca sĩ người Argentina – chụp sau trận Olympiacos – trên Instagram chỉ vài giờ sau khi đăng, rồi vẫn thấy Nicole xuất hiện trên khán đài Bernabeu xem Siêu kinh điển.

Yamal hầu như không thể hiện được gì. Ảnh: MD

Báo Marca cho rằng không có chuyện chia tay, nhưng áp lực từ dư luận và mạng xã hội khiến Yamal mất tập trung.

Nhiều CĐV Barcelona cũng than phiền rằng anh xao nhãng bóng đá (một số kẻ quá khích còn tấn công lên bài post trước khi anh xóa), và sự hồn nhiên trong lối chơi đang bị thay thế bằng cái tôi của một người trẻ muốn chứng minh quá nhiều.

Trớ trêu thay, người thầy Hansi Flick, lẽ ra phải giúp học trò giữ được thăng bằng, lại góp phần khiến Yamal tự mãn.

Sau trận thua PSG, ông công khai bênh vực Lamine, phủ nhận việc cầu thủ trẻ này vi phạm kỷ luật.

Nhưng ở trận gặp Girona, Flick lại để lộ sự kiêu ngạo khi phản ứng với trọng tài bằng cử chỉ “butifarra” – động tác giơ cánh tay “cắt tay” mang ý nghĩa thách thức, quen thuộc ở xứ Catalunya.

Hệ quả là ông bị cấm chỉ đạo tại Siêu kinh điển. Sự ngạo mạn của người thầy (cách dùng của nhà báo Orfeo Suarez), vô tình, đã soi gương cho học trò.

Rồi trong đêm Siêu kinh điển, Yamal đứng đó, lạc lõng giữa sức ép của Real Madrid, nỗ lực chứng minh bản thân nhưng càng cố càng lộ ra sự non nớt.

Carreras, với lối chơi chắc chắn và kỷ luật, biến anh thành cánh chim bị gãy trong lưới pressing của Alonso.

“Tất cả chỉ là chuyền về, những đường chuyền về”, Vinicius mỉa mai, nhưng đúng vậy. Yamal thiếu những pha đi bóng dọc biên và một đối một, thường đưa bóng ngang hoặc trả về sau.

Real Madrid giành chiến thắng, mở rộng cách biệt 5 điểm trên bảng xếp hạng La Liga. Xabi Alonso “câu con cá lớn” đầu tiên kể từ khi thay Carlo Ancelotti, sau khi từng thua nặng nề PSG và Atletico.

Với Barcelona, và riêng Lamine Yamal, chỉ còn lại dư âm của một bài học giản dị nhưng quý giá: Tài năng có thể khiến người ta nổi tiếng sớm, nhưng chỉ khiêm tốn mới giúp họ trở nên vĩ đại. Hãy như Messi!

Nguồn: Mundo Deportivo