Trận đối đầu giữa Lazio và Juventus, vòng 8 Serie A 2025/26, là cuộc chiến tuyệt vọng giữa hai đội đang chìm trong khủng hoảng.

Với Lazio, khủng hoảng còn lan sang khía cạnh xã hội: các CĐV trên sân Olimpico la ó chủ tịch Lotito vì cách điều hành gần đây, đặc biệt là trong chính sách chuyển nhượng.

Lazio tạo khác biệt từ sớm. Ảnh: Lega Serie A

Phía Juventus, vấn đề nằm ở cả kết quả lẫn lối chơi mà Igor Tudor xây dựng. Đội không hiệu quả và liên tục gây thất vọng trên các mặt trận.

Lazio nhập cuộc có phần tự tin hơn. Chỉ cần 9 phút, đội bóng thủ đô Rome có bàn thắng mở tỷ số.

Thủ môn Mattia Perin chuyền lên, Jonathan David đánh đầu về bất cẩn để Lazio phản công. Bóng đến tầm Toma Basic và tiền vệ người Croatia sút xa chạm nhẹ vào người đối thủ trở thành bàn thắng.

Chỉ cần thế để định đoạt trận đấu giữa những kẻ khốn khó. Lazio nhận ra Juventus đang rối loạn, nên chủ động giảm nhịp độ, chuyền bóng chậm lại để kiểm soát thế trận.

Sau nửa tiếng đồng hồ, đến lượt Locatelli mắc lỗi, để Guendouzi có cơ hội trong vòng cấm Juventus. Trung vệ Gatti phải cứu thua.

Sang hiệp hai, Tudor tung Yildiz vào sân. Juventus thể hiện bộ mặt khác, chơi chủ động hơn. Tuy vậy, thế trận là tranh chấp nhiều hơn cơ hội rõ ràng.

Phút 75, Thuram có pha dứt điểm nguy hiểm từ quả phạt góc, song thủ môn Provedel là người chiến thắng.

Juventus tiếp tục chìm trong thất vọng. Ảnh: Lega Serie A

Trận đấu dần cân bằng, và cơ hội cuối cùng lại thuộc về Isaksen: anh vượt qua Kostic rồi dứt điểm xoáy, bóng chạm mép cột dọc ra ngoài.

Kết quả 1-0 giữ nguyên. Thất bại này là trận thua thứ 3 liên tiếp dưới thời Tudor, sau những cú ngã trước Como và Real Madrid. Họ đã trải qua 8 trận liền không biết thắng.

Con số đáng lo hơn cả: Juventus không ghi nổi một bàn thắng nào trong 4 trận gần nhất. Đội bóng hiện tại là hình ảnh của sự bế tắc và thiếu sinh khí, các cầu thủ mất niềm tin.

Màn trình diễn nghèo nàn này khiến tương lai của HLV Tudor đang bị đặt dấu hỏi lớn. Juventus rơi xuống thứ 8 Serie A, Lazio xếp hạng 10.

Ghi bàn: Basic 9’.