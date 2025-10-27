Tiền đạo của MU đang được cho Aston Villa mượn đến hết mùa 2025/26. Khi Emiliano Buendia dính chấn phương, HLV Unai Emery quyết định trao cơ hội cho Sancho từ giữa hiệp một.

Tưởng như Sancho sẽ thi đấu nốt phần còn lại của trận đấu, nhưng đến phút 74, nhà cầm quân người Tây Ban Nha quyết định rút anh ra khỏi sân, đưa vào Evann Guessand.

Sancho thất vọng khi bị rút ra sân - Ảnh: PA

Nguồn tin từ Dialy Mail cho hay, Jadon Sancho không hài lòng với quyết định của HLV trưởng, bỏ về khu kỹ thuật và tỏ thái độ lạnh nhạt với Emery.

Thuyền trưởng Aston Villa cố gắng an ủi Sancho và giải thích quyết định mang tích chiến thuật nhưng Sancho phớt lờ.

Trên các trang mạng xã hội, người hâm mộ đã đăng đàn phản ứng. Một CĐV viết: "Sancho hẳn đang cảm thấy khó khăn và xấu hổ."

Người khác bình luận" "Thương vụ mượn cầu thủ của Aston Villa dường như không phát huy hiệu quả, ít nhất là cho đến thời điểm này."

Fan khác đặt câu hỏi: "Liệu Sancho có trở lại MU không?". Người thứ tư còn mỉa mai: "Emery thậm chí còn không cho Sancho kết thúc trận đấu theo lẽ thường."

Quãng 45 phút góp mặt trên sân, Jadon Sancho nỗ lực tạo ảnh hưởng bên hành lang trái. Anh có 2 cơ hội dứt điểm ở góc hẹp nhưng không thành công.

Đây mới chỉ là lần thứ hai Sancho thi đấu tại Premier League cho Villa mùa này. Trước đó, anh bị ốm và mất nhiều thời gian để hồi phục thể lực.

Cuối phiên chợ hè 2025, Villa đã mượn Sancho một mùa giải và đồng ý trả 80% trong số 200.000 bảng tiền lương mỗi tuần cho chàng tiền đạo 25 tuổi.