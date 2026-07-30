Ngày 30/7, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (56 tuổi, ngụ phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) 13 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo cáo buộc, năm 1995, vợ chồng ông Nguyễn Hoàng A. kinh doanh quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 tại đường Nguyễn Thông, quận 3 (nay là phường Xuân Hòa), TPHCM. Trong quá trình kinh doanh, ông Hoàng A. quen biết Tâm. Theo lời khai của Tâm, bị cáo đã cho ông Hoàng A. vay tổng số tiền 106.450 USD và 200 triệu đồng.

Tháng 9/2017, ông Hoàng A. nói với gia đình còn nợ Tâm hơn 1,2 tỷ đồng. Ngày 1/10/2017, ông Hoàng A. qua đời nên Tâm đến gặp bà Dương Ngọc H. (vợ ông Hoàng A.) để đòi lại số tiền đã cho vay trước đó. Tuy nhiên, do ông Hoàng A. chỉ nói với gia đình còn nợ Tâm hơn 1,2 tỷ đồng (tương đương 46.000 USD và 200 triệu đồng), nên bà H. chỉ đồng ý trả số tiền này.

Ngày 15/11/2017, Tâm đến nhà bà H. chốt lại số tiền trả nợ cuối cùng là hơn 1,2 tỷ đồng và bà H. đã trả đủ.

Đến tháng 7/2020, do công việc kinh doanh gặp khó khăn, Tâm nhớ lại khoản tiền 60.450 USD mà ông Hoàng A. còn nợ. Tâm làm giấy ủy quyền và ký hợp đồng thu hồi nợ với Công ty TNHH Dịch vụ thu hồi nợ Thái Dương (viết tắt là Công ty Thái Dương), do Bùi Công Hiếu làm giám đốc, để Hiếu đòi lại số tiền trên.

Tâm thỏa thuận sẽ chia cho Hiếu 30% trên tổng số tiền đòi được và đồng ý với cách thức mà Hiếu cùng các nhân viên thực hiện nhằm lấy được tiền.

Ngày 27/8/2020, Tâm đi cùng Hiếu và một số nhân viên Công ty Thái Dương đến gặp bà H. tại quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 để đòi tiền. Tuy nhiên, bà H. không trả. Sau đó, Hiếu chỉ đạo nhân viên của công ty đến quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 khóa trái cửa rồi gọi điện cho con bà H., giả giọng người đã chết nhằm gây áp lực, uy hiếp tinh thần, buộc gia đình bà H. phải trả tiền. Liên tiếp những ngày sau đó, Hiếu chỉ đạo nhân viên đến tạt sơn vào quán của bà H.

Khoảng 14h ngày 7/9/2020, Hiếu chỉ đạo Nguyễn Đình Toàn, Vũ, Nguyễn Hoàng Minh và Vũ Ngọc Tú đến tạt sơn vào quán của bà H. thì bị Công an phường 7, quận 3 (cũ) phát hiện, bắt giữ.

Hai ngày sau, Hiếu lại chỉ đạo Lê Bá Hải Luân gọi điện cho bà Hạnh Dung (con gái ông Hoàng A.), giả giọng ông Hoàng A. (đã chết) để hù dọa, yêu cầu gia đình bà phải trả tiền cho Tâm.

Ngày 25/9/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Công Hiếu, Nguyễn Trọng Lai, Nguyễn Hoàng Minh, Vũ Ngọc Tú, Lê Bá Hải Luân, Nguyễn Đình Toàn và Nguyễn Thanh Tâm. Do Tâm bỏ trốn nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã.

Ngày 7/11/2024, TAND TPHCM đưa vụ án ra xét xử đối với các bị cáo Hiếu, Lai, Minh, Tú, Luân và Toàn về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Đến ngày 16/10/2025, Nguyễn Thanh Tâm bị bắt giữ.