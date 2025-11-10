Chiều ngày 10/11, Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố Hà Nội đã ra mắt Kiosk thông minh xác thực và cấp bản sao số tài liệu điện tử.

Trước đây, người dân khi có nhu cầu chứng thực hoặc xin cấp bản sao phải trực tiếp đến điểm tiếp nhận hồ sơ, chờ đối chiếu bản gốc - bản sao, ký, đóng dấu và nhận kết quả. Quy trình này thường cần thời gian vài giờ đồng hồ, có nơi lên tới 1/2 ngày hoặc lâu hơn gây áp lực cho cả người dân lẫn cán bộ hành chính.

Với mô hình Kiosk thông minh xác thực và cấp bản sao số tài liệu điện tử, người dân chỉ cần thao tác trực tiếp tại Kiosk: Quét giấy tờ bản gốc, hệ thống sẽ tự động nhận diện, kiểm tra tính hợp lệ, xác thực thông tin và cấp ngay bản sao điện tử hợp pháp chỉ trong vài phút - nhanh chóng, chính xác, không còn cảnh xếp hàng chờ đợi.

Sau giai đoạn thí điểm, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội sẽ phối hợp đánh giá để làm căn cứ đề xuất mở rộng triển khai mô hình Kiosk thông minh xác thực và cấp bản sao số tài liệu điện tử.

Phát biểu tại sự kiện, ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố Hà Nội cho biết: Chỉ riêng thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính, mỗi tháng thành phố tiếp nhận gần 70.000 hồ sơ. Trong khi đó, hầu hết các xã, phường chỉ có 1- 2 cán bộ tư pháp đảm nhiệm. Điều đó cho thấy một thủ tục tưởng chừng đơn giản lại đang chiếm một phần lớn khối lượng công việc, gây áp lực cho cán bộ và mất nhiều thời gian, công sức của người dân.

Từ thực tế trên, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội đã chủ động nghiên cứu, phối hợp cùng các đối tác, trong đó có ngân hàng Agribank để phát triển hệ thống xác thực và cấp bản sao số tài liệu điện tử – một giải pháp “đột phá nhỏ cho hiệu quả lớn”, giúp chuyển quy trình chứng thực từ thủ công sang điện tử, bảo đảm an toàn, nhanh chóng, hợp pháp và thân thiện với người dùng.

Hệ thống ứng dụng các công nghệ AI, OCR, xác thực khuôn mặt, cho phép người dân thực hiện chứng thực trực tiếp tại Kiosk thông minh. “Toàn bộ quy trình từ đối chiếu, ký số công vụ, đến in bản sao có mã QR chỉ mất 3–5 phút, thay vì 15 phút như cách làm thủ công. Hiệu suất làm việc của cán bộ tư pháp tăng 3–5 lần, trong khi vẫn đảm bảo tính pháp lý và bảo mật tuyệt đối. Bản sao số được cấp có mã định danh, mã QR, hình mờ “TTPVHCC” và được lưu trữ an toàn trên hệ thống điện tử của Thành phố.

Người dân có thể tra cứu mọi lúc, mọi nơi - qua email, ví điện tử iHanoi hoặc in bản sao giấy khi cần. Mỗi bản sao số không chỉ thay thế bản sao chứng thực thông thường, mà còn có thể sử dụng lại trong nhiều thủ tục khác, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức cho người dân, doanh nghiệp”, ông Trang thông tin.

Cũng theo ông Trang, nếu được nhân rộng toàn thành phố, hệ thống sẽ giúp giảm 50- 60% chi phí in ấn, lưu trữ mỗi năm; giảm hàng trăm nghìn lượt người dân phải đi lại; tăng tỷ lệ hồ sơ nộp điện tử thực chất lên trên 80%.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu, sau giai đoạn thí điểm, sẽ phối hợp đánh giá pháp lý - kỹ thuật, trình UBND Thành phố cho phép mở rộng quy mô, phạm vi thí điểm, hướng tới mô hình hành chính không giấy tờ, không khoảng cách, không giới hạn. Khi đó, các Kiosk thông minh sẽ không chỉ có mặt tại Trung tâm hay UBND phường, mà còn được đặt tại khu dân cư, trung tâm thương mại, điểm công cộng, để người dân có thể tự thực hiện thủ tục mọi lúc, mọi nơi.