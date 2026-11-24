Để chính sách thực sự đến được người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa, cần kết hợp giữa cung cấp thông tin với phổ cập kỹ năng số và hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở.

Đó là chia sẻ của ông Trần Văn Mai, Phó Trưởng phòng Truyền thông, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (HueIOC) thuộc Sở KH&CN thành phố Huế với phóng viên VietNamNet, khi đề cập đến công tác phổ biến pháp luật, đưa chính sách đến với người dân Huế, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các nền tảng số.

Thách thức với người dân tộc thiểu số khi tham gia môi trường mạng

Ở góc độ người làm công nghệ, ông Trần Văn Mai cho rằng môi trường số đang mở ra nhiều cơ hội để các nhóm đối tượng yếu thế, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp cận bình đẳng hơn với các dịch vụ và tiện ích xã hội.

Trước hết, công nghệ giúp thu hẹp khoảng cách địa lý, tạo điều kiện để người dân ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa tiếp cận thông tin chính sách, giáo dục, y tế và thực hiện các thủ tục hành chính mà không phải di chuyển nhiều.

Đồng thời, môi trường số còn mở ra cho người dân vùng dân tộc thiểu số cơ hội quảng bá sản phẩm đặc trưng, phát triển kinh tế địa phương và giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống đến với cộng đồng rộng lớn hơn.

Theo đại diện HueIOC, các địa phương cần chú trọng phổ cập kỹ năng số, nâng cao khả năng nhận diện rủi ro và có các hình thức hỗ trợ phù hợp từng nhóm đối tượng.

Tuy nhiên, cũng theo phân tích của ông Trần Văn Mai, thách thức với nhóm yếu thế khi tham gia môi trường số là không nhỏ. Chẳng hạn như, hạn chế về hạ tầng viễn thông, điều kiện tiếp cận thiết bị thông minh, kỹ năng sử dụng công nghệ, rào cản ngôn ngữ và khả năng tiếp nhận thông tin. Đặc biệt, người dân có thể đối mặt với những nguy cơ lừa đảo trực tuyến, đánh cắp thông tin cá nhân, tin giả và các hành vi lợi dụng không gian mạng để trục lợi.

“Vì vậy, chuyển đổi số cần đi đôi với bảo đảm tính bao trùm và an toàn. Bên cạnh đầu tư hạ tầng, phát triển nền tảng, cần chú trọng phổ cập kỹ năng số, nâng cao khả năng nhận diện rủi ro và có các hình thức hỗ trợ phù hợp với từng nhóm đối tượng”, ông Trần Văn Mai nêu quan điểm.

Đảm bảo mọi người dân được thụ hưởng thành quả chuyển đổi số

Khẳng định Trung tâm HueIOC xác định việc xây dựng các nền tảng số thân thiện, dễ tiếp cận, an toàn và tăng cường hỗ trợ người dân là nhiệm vụ xuyên suốt, đại diện phòng Truyền thông, Trung tâm HueIOC nhận định: "Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi mọi người dân, dù ở thành thị hay miền núi, dù có điều kiện hay còn khó khăn, đều có cơ hội tiếp cận, sử dụng và thụ hưởng những thành quả mà công nghệ mang lại".

Từ thực tiễn triển khai, theo đại diện HueIOC, để chính sách pháp luật thực sự đến được với người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, cần kết hợp giữa cung cấp thông tin với phổ cập kỹ năng số và hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở.

“Đây là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ số và thụ hưởng thành quả chuyển đổi số”, đại diện Trung tâm HueIOC nhấn mạnh.

Tại Huế, theo thống kê, trong năm 2026, Trung tâm HueIOC đã tổ chức 80 lớp tập huấn cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tại 40/40 xã, phường, với 4.438 lượt học viên hoàn thành; xây dựng 2 bộ tài liệu phổ cập kỹ năng số và 15 video bài giảng trực tuyến, trong đó có 4 video dành cho người dân. Nội dung tập trung hướng dẫn sử dụng Hue-S, VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số và nhận diện, phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng.

Thông qua chức năng “Hỏi cơ quan nhà nước” trên nền tảng Hue-S, năm 2026, thành phố Huế đã tiếp nhận và trả lời hơn 5.800 câu hỏi của người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, HueIOC còn duy trì các kênh hỗ trợ, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Thông qua chức năng “Hỏi cơ quan nhà nước” trên nền tảng Hue-S, năm 2026, thành phố Huế đã tiếp nhận và trả lời hơn 5.800 câu hỏi của người dân, doanh nghiệp, với tỷ lệ trả lời đạt 95%. Tổng đài 19001075 thực hiện 19.706 cuộc gọi đến và đi, góp phần hỗ trợ, hướng dẫn người dân tiếp cận các dịch vụ, tiện ích số.

Cũng trong năm nay, Trung tâm HueIOC chủ trì tổ chức 3 cuộc thi, hội thi trực tuyến trên nền tảng số Hue-S thu hút 248.659 lượt tham gia. Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức các cuộc thi, hội thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết của Đảng, chính sách đối với người cao tuổi, phụ nữ và pháp luật về phòng, chống ma túy; trong đó, Hội thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng thu hút 166.315 lượt và cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy thu hút hơn 153.000 lượt tham gia.

Đáng chú ý, theo đại diện Trung tâm HueIOC, với đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa bàn miền núi, thành phố Huế xác định Tổ công nghệ số cộng đồng, cán bộ cơ sở là lực lượng cầu nối quan trọng, trực tiếp hướng dẫn người dân tiếp cận thông tin, làm quen và sử dụng các nền tảng, dịch vụ số phù hợp với điều kiện thực tế.

“Qua đó, chúng tôi hướng đến mục tiêu không chỉ giúp người dân biết đến chính sách mà còn hiểu, biết cách tiếp cận và sử dụng các dịch vụ, tiện ích số để thực sự thụ hưởng những lợi ích mà Nhà nước mang lại, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các khu vực và nhóm dân cư”, đại diện Trung tâm HueIOC cho hay.