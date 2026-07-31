Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VHTT&DL) đã xác định một nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm 2026 là xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung “Nghị định 147/2024/NĐ-CP ngày 9/11/2024 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng”, nhằm cụ thể hóa các nhóm chính sách cốt lõi, trong đó có chính sách bảo vệ trẻ em.

Thông tin tại hội nghị ngày 23/7 lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147, đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, dự thảo tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về bảo vệ trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 147 năm 2024 tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về bảo vệ trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội.

Cụ thể, trẻ em dưới 16 tuổi không tự đăng ký tài khoản mạng xã hội bằng thông tin của mình mà đăng ký tài khoản bằng thông tin của cha, mẹ hoặc người giám hộ; cha, mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm giám sát, quản lý nội dung và thời gian trẻ em được xem nội dung trên mạng xã hội phù hợp độ tuổi của trẻ.

Cùng với đó, các đơn vị cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải có giải pháp kỹ thuật để xác định người sử dụng là trẻ em và phân phối nội dung phù hợp độ tuổi; không cho tài khoản trẻ em đăng tải bài viết, bình luận, tương tác hoặc bày tỏ cảm xúc; thiết lập mức bảo vệ quyền bí mật đời sống riêng tư cao nhất với tài khoản người dùng là trẻ em và chủ động chặn nội dung độc hại...

Tiến sĩ Gordon Ingram, giảng viên cấp cao ngành Tâm lý học tại Đại học RMIT Việt Nam nhận xét: Đề xuất giới hạn khả năng tương tác của tài khoản trẻ em trên mạng xã hội có thể được xem như một giải pháp trung gian giữa việc cấm hoàn toàn trẻ em sử dụng mạng xã hội và cho phép các em tiếp cận không hạn chế. Cách này có thể giúp bảo vệ những người trẻ dễ bị tổn thương khỏi nguy cơ bị lợi dụng.

Tiến sĩ Gordon Ingram phân tích: Một lợi ích rõ ràng của việc hạn chế tương tác là giảm bớt các rủi ro trực tuyến với trẻ em. Tuy nhiên, cách này có thể khiến một số trẻ giảm tương tác xã hội và cảm thấy buồn hoặc thất vọng vì không được tin tưởng dùng mạng xã hội một cách đầy đủ.

Bàn về bảo vệ trẻ em trên mạng, Tiến sĩ Huo Chong Ling, giảng viên cấp cao ngành Kỹ thuật phần mềm tại Đại học RMIT Việt Nam cho rằng, việc kết hợp nhiều biện pháp bảo vệ khác nhau sẽ hiệu quả hơn là chỉ giới hạn quyền đăng bài hay bình luận, tương tác của trẻ.

Theo ông, vấn đề đáng lo ngại hơn cả nằm ở việc trẻ tương tác với ai và tiếp xúc với những loại nội dung nào. Các biện pháp công nghệ như tài khoản riêng tư mặc định, chặn tin nhắn từ người lạ, kiểm soát quyền bình luận, ứng dụng AI để phát hiện hành vi bắt nạt hoặc dụ dỗ trực tuyến, cùng các công cụ giám sát của phụ huynh và tính năng nhắc nghỉ giải lao có thể giúp giảm thiểu rủi ro. Nhờ đó, người trẻ vẫn có thể hưởng lợi từ mạng xã hội trong một môi trường an toàn hơn.

Tiến sĩ Huo Chong Ling cũng nhấn mạnh mục tiêu là làm cho trải nghiệm trực tuyến của trẻ an toàn hơn trong khi vẫn cho phép tiếp cận thông tin và nội dung giáo dục hữu ích. "Cơ quan quản lý cần đặt ra tiêu chuẩn rõ ràng về an toàn cho trẻ em, trong khi các nền tảng phải tích hợp những biện pháp bảo vệ thông qua thiết lập quyền riêng tư, công cụ kiểm soát của phụ huynh và thiết kế nền tảng an toàn hơn. Sự kết hợp này sẽ mang lại khả năng bảo vệ hiệu quả hơn cho người dùng trẻ", Chuyên gia ĐH RMIT khuyến nghị.