Tối 5/10, chương trình nghệ thuật "Kết nối yêu thương" diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, kết nối nguồn lực xã hội nhằm hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Tối 5/10, tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật "Kết nối yêu thương", hướng tới kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và một số địa phương.

Chương trình còn có sự tham dự của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Hơn 30.000 phụ nữ, trẻ em cần được hỗ trợ

Theo kết quả rà soát, thống kê ban đầu, cả nước hiện có hơn 30.000 trường hợp phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được quan tâm, hỗ trợ.

Với những gia đình vốn đã khó khăn, bệnh tật kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh mà còn làm gia tăng gánh nặng kinh tế, nhất là chi phí điều trị và chăm sóc.

Từ thực tế đó, chương trình “Kết nối yêu thương” được tổ chức nhằm kết nối sự quan tâm, trách nhiệm và nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng, chung tay hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chương trình hướng tới 2 mục tiêu: vận động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và từng bước hướng tới xây dựng bệnh viện điều trị cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Theo ban tổ chức, nguồn đóng góp tự nguyện được tiếp nhận thông qua tài khoản của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Việc hỗ trợ được xem xét đối với từng trường hợp cụ thể trên cơ sở hồ sơ, xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh về tình trạng bệnh và xác nhận của chính quyền địa phương về hoàn cảnh thực tế. Mức hỗ trợ căn cứ nguồn lực vận động được và hoàn cảnh của từng trường hợp.

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Công an rà soát đối tượng, quản lý, sử dụng nguồn lực và công khai kết quả theo quy định, bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai và minh bạch.

Nghệ thuật là cầu nối

“Kết nối yêu thương” được xây dựng dưới hình thức chương trình nghệ thuật, sử dụng âm nhạc, múa, hình ảnh, ánh sáng, phóng sự và nghệ thuật trình diễn để chuyển tải thông điệp về sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Chương trình gồm 3 phần: Tình quê hương, Kết nối yêu thương và Thanh âm trái tim. Mạch nội dung bắt đầu từ tình yêu quê hương, đất nước, những tình cảm gần gũi trong gia đình, sau đó mở rộng đến tình yêu con người, sự chở che và trách nhiệm với những người đang gặp khó khăn.

Chương trình nghệ thuật “Kết nối yêu thương” năm 2026 nhằm chung tay chăm lo, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Các hình tượng người mẹ, trẻ thơ, mái nhà, bàn tay, mầm xanh… được sử dụng xuyên suốt, kết nối các tiết mục thành một câu chuyện chung về tình yêu thương và sức mạnh của cộng đồng. Nhiều nghệ sĩ như Hồng Nhung, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Lâm Bảo Ngọc, Hoàng Duyên, Bảo Yến, Thu Thủy, nhóm Dòng Thời Gian… tham gia biểu diễn.

Thông qua chương trình, Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mong muốn lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái”, khơi dậy trách nhiệm và sự chung tay của cộng đồng, góp phần hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Từ hơn 30.000 trường hợp cần được giúp đỡ đến mục tiêu xây dựng bệnh viện điều trị cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, “Kết nối yêu thương” hướng tới việc huy động các nguồn lực xã hội, biến sự sẻ chia thành những hỗ trợ thiết thực, để những phụ nữ, trẻ em khó khăn có thêm điểm tựa trong hành trình điều trị.