Cuộc đọ sức giữa chủ nhà Atalanta và AC Milan mang rất nhiều ý nghĩa với cả 2 đội, được đánh giá cao nhất về mặt chuyên môn ở vòng 9 Serie A 2025/26.

“Nữ thần”, biệt danh Atalanta, cùng Bayern Munich là hai đội vẫn đang duy trì thành tích bất bại trong 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu.

Ricci ghi bàn từ sớm, nhưng Milan không bảo vệ được kết quả. Ảnh: Lega Serie A

Mặc dù vậy, trước khi vòng 9 diễn ra, Atalanta trải qua chuỗi 4 trận liên hòa tiếp ở Serie A.

Về phía Milan, HLV Max Allegri tiếp tục xây dựng lối chơi quanh Luka Modric, đồng thời giúp Santi Gimenez tìm kiếm bàn thắng đầu tiên ở Serie A. Cầu thủ người Mexico được xếp đá tấn công với Rafael Leao.

Milan khởi đầu mạnh mẽ, nhanh chóng có bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 4.

Trong tình huống phạt góc, hậu vệ Atalanta phá bóng ra khỏi vòng cấm, Samuele Ricci – người từng được Man City theo đuổi – thực hiện cú vô lê một chạm thành bàn.

Tuy nhiên, Atalanta không hề nao núng và tỏ rõ quyết tâm gây khó dễ cho Milan. De Roon chấn thương, nhường chỗ cho Brescianini nhưng không làm thay đổi lối đá của chủ nhà.

Ederson đe dọa khung thành Milan với cú sút chân trái từ rìa vòng cấm khiến Maignan phải vất vả cản phá. Rossoneri dần mất tập trung, trong khi Atalanta phát huy sở trường, chơi với cường độ cao, pressing mạnh ngay vòng cấm đối thủ.

Sau khi dồn ép đội khách, bàn thắng đến với Atalanta ở phút 35. “Nữ thần” thực hiện một loạt pha phố hợp ngang vòng cấm, Pasalic kiến tạo để Lookman áp sát tung cú sút trái phá góc hẹp khiến Maignan bất động.

Lookman gỡ hòa cho Atalanta. Ảnh: Lega Serie A

Allegri không hài lòng với thế trận. Nkunku được tung vào sân thay Leao, nhưng cục diện không đổi. Atalanta vẫn là đội chủ động hơn, còn Milan mắc lỗi liên tục ở giữa sân.

Modric bị khóa chặt và không thể hiện được gì. Kết quả, Milan đá dưới sức, mất đi độ chính xác.

Vừa đá cuối tuần, giờ đây cường độ cao mà Atalanta tạo ra đã gây khó cho Modric. Anh thậm chí phải nhận thẻ vàng trước khi trận đấu khép lại.

Hòa trận thứ 2 liên tiếp, Milan bị Napoli nới rộng khoảng cách lên 3 điểm. Vòng 10, thầy trò Allegri về sân nhà San Siro tiếp AS Roma – đội hiện đang đứng nhì bảng Serie A.

Ghi bàn:

Atalanta: Lookman 35’.

Milan: Ricci 4’.