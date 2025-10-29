Trận đấu vòng 1/8 King’s Cup Saudi Arabia 2025 giữa Al Nassr và Al Ittihad diễn ra đầy kịch tính tại sân Al-Awwal Park.

Tiền đạo Karim Benzema - đồng đội cũ của Ronaldo ở CLB Real Madrid sớm mở tỷ số cho Al Ittihad với cú sút chân trái chéo góc, từ một pha phản công nhanh.

Benzema chơi nổi bật hơn Ronaldo ở trận này - Ảnh: Football Vai

Đến phút 30, Al Nassr tìm được bàn gỡ, từ đường căng ngang của Ronaldo bên cánh trái, hậu vệ đối phương phá bóng hỏng và để cho Angelo Gabriel dứt điểm tung nóc lưới.

Tuy nhiên, trước khi hiệp một khép lại, Al Ittihad lại vươn lên dẫn 2-1 khi Houssem Aouar xâm nhập và đặt lòng góc xa đánh bại thủ môn Bento.

Đầu hiệp hai, Al Nassr chơi hơn người khi Ahmed Al-Julaydan bên phía Al Ittihad bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi thô bạo với Yahya. Dù vậy, đội bóng của Ronaldo vẫn bất lực trong việc tìm bàn gỡ hòa.

Al Nassr bị Al Ittihad loại khỏi King’s Cup - Ảnh: Al Nassr

Cuộc tấn công dồn dập của Al Nassr không thể xuyên thủng phòng tuyến chặt chẽ của Al Ittihad, và đội khách xuất sắc giành vé vào tứ kết.

Trong khi đó, Al Nassr của Ronaldo chính thức dừng bước ở vòng 1/8, một thất bại đáng tiếc dù họ được đánh giá nhỉnh hơn về lực lượng.

Ghi bàn

Al Nassr: Angelo (30')

Al Ittihad: Benzema (15'), Aouar (45+2')

Thẻ đỏ

Al Ittihad: Al Julaydan (49')

Đội hình xuất phát

Al Nassr: Bento; Ayman, Martinez, Simakan, Boushal; Al Khaibari, Angelo, Mane, Coman; Felix, Ronaldo

Al Ittihad: Rajkovic; Al Julaydan, Al Mousa, Pereira, Mitaj; Kante, Aouar, Fabinho; Roger, Diaby, Benzema