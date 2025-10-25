AC Milan đánh rơi cơ hội quý giá để nới rộng khoảng cách trên ngôi đầu bảng Serie A 2025/26.

Leao tiếp tục phong độ nổi bật. Ảnh: Lega Serie A

Trên sân nhà San Siro, Milan bị tân binh Pisa – đội trước đó đứng cuối bảng và vẫn chưa biết đến chiến thắng tại Serie A – cầm hòa 2-2.

Hai bàn thắng có phần gây tranh cãi giúp Pisa giành được 1 điểm trước Milan. Đội bóng của Max Allegri, người bước vào trận với giải thưởng HLV xuất sắc nhất tháng Chín (cùng Christian Pulisic là Cầu thủ xuất sắc nhất, nhưng không thể thi đấu vì chấn thương), xứng đáng hơn với chiến thắng.

Luka Modric đá chính trong đội hình Milan, và như thường lệ, trận đấu diễn ra theo ý muốn của tiền vệ người Croatia.

Milan không mất nhiều thời gian để mở tỷ số. Phút thứ 7, Ricci chuyền cho Rafael Leao ở vị trí cánh trái sở trường. Cầu thủ người Bồ Đào Nha không bỏ lỡ “bài tủ” của mình, di chuyển cắt vào trung lộ rồi dứt điểm thành bàn.

Leao đang hồi sinh sau chấn thương. Đây là bàn thứ 3 trong 2 trận Serie A gần nhất của anh.

Pisa ghi 2 bàn thắng đầy tranh cãi. Ảnh: Lega Serie A

Dù Milan kiểm soát thế trận hoàn toàn, mọi chuyện bắt đầu rẽ hướng sau 1 giờ thi đấu. Một tình huống để bóng chạm tay của De Winter – rõ ràng nhưng gây tranh cãi theo luật bóng đá mới – khiến trọng tài thổi phạt đền cho Pisa.

VAR khuyến nghị trọng tài Luca Zufferli xem lại pha bóng, nhưng ông vẫn giữ nguyên quyết định. Pisa tận dụng cơ hội từ chấm 11 mét để gỡ hòa 1-1.

Milan ngỡ ngàng và lập tức dồn lên. Leao tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất khi chỉ 3 phút sau đó, anh sút bóng dội xà ngang – tình huống Modric khởi xướng, Fofana đánh gót tinh tế. Sau đó, anh đòi phạt đền khi bị Caracciolo cản ngã, song trọng tài phớt lờ.

Đội chủ nhà dâng cao đội hình quá mức và phải trả giá bằng một pha phản công. Phút 86, Nzola tận dụng sai lầm phòng ngự để dứt điểm hạ Maignan, đưa Pisa dẫn 2-1.

Modric xuất sắc nhất trận. Ảnh: Lega Serie A

Dù vậy, tình huống gây tranh cãi khi Aebischer vấp vào Gabbia trong pha bóng trước đó, khiến trung vệ Milan bị ngã. VAR xem lại nhưng không coi đó là lỗi.

Trong tuyệt vọng, Milan giành lại được một điểm ở phút bù giờ. Ricci đá phạt góc ngắn cho Modric, và tiền vệ kỳ cựu chuyền ra tuyến hai cho Akethame.

Cú sút của hậu vệ người Thụy Sĩ chạm cầu thủ đối phương, đổi hướng khiến Semper bó tay, khép lại trận đấu với tỷ số hòa 2-2.

Ghi bàn:

Milan: Rafael Leao 7’, Akethame 90’+3.

Pisa: Cuadrado 60’/phạt đền, Nzola 86’.