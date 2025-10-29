Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 9

29/10

00:30

Lecce 0-1 Napoli

29/10

02:45

Atalanta 1-1 AC Milan

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – VÒNG 1/8

29/10

02:45

Grimsby 0-5 Brentford

Wycombe 1-1 Fulham (pen 4-5)

29/10

03:00

Wrexham 1-2 Cardiff

CÚP QG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1/16

29/10

00:30

E.Frankfurt 1-1 Dortmund (pen 2-4)

Heidenheim 0-1 Hamburg

Hertha Berlin 3-0 Elversberg

Wolfsburg 0-1 Holstein Kiel

29/10

02:45

Augsburg 0-1 Bochum

Cottbus 1-4 RB Leipzig

M’gladbach 3-1 Karlsruher

St. Pauli 1-2 Hoffenheim

VĐQG THỤY SỸ 2025/26 – VÒNG 11

29/10

02:30

Sion 3-2 St Gallen

Thun 3-0 Winterthur

HẠNG 2 ITALIA 2025/26 – VÒNG 10

29/10

02:30

Cesena 2-1 Carrarese

Empoli 1-1 Sampdoria

Frosinone 4-0 Entella

Palermo 0-3 Monza

Pescara 1-1 Avellino

Reggiana 1-0 Modena

COPA SUDAMERICANA 2025 – BÁN KẾT

29/10

07:30

Atletico Mineiro - Ind. del Valle

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF

29/10

05:45

Charlotte - New York City

King’s Cup Saudi Arabia - Vòng 1/8

29/10

01:00

Al Nassr 1-2 Al Ittihad