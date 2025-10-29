|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 9
|
29/10
00:30
|
Lecce 0-1 Napoli
|
ON FOOTBALL
|
29/10
02:45
|
Atalanta 1-1 AC Milan
|
ON FOOTBALL
|
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – VÒNG 1/8
|
29/10
02:45
|
Grimsby 0-5 Brentford
|
Wycombe 1-1 Fulham (pen 4-5)
|
29/10
03:00
|
Wrexham 1-2 Cardiff
|
CÚP QG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1/16
|
29/10
00:30
|
E.Frankfurt 1-1 Dortmund (pen 2-4)
|
Heidenheim 0-1 Hamburg
|
Hertha Berlin 3-0 Elversberg
|
Wolfsburg 0-1 Holstein Kiel
|
29/10
02:45
|
Augsburg 0-1 Bochum
|
Cottbus 1-4 RB Leipzig
|
M’gladbach 3-1 Karlsruher
|
St. Pauli 1-2 Hoffenheim
|
VĐQG THỤY SỸ 2025/26 – VÒNG 11
|
29/10
02:30
|
Sion 3-2 St Gallen
|
Thun 3-0 Winterthur
|
HẠNG 2 ITALIA 2025/26 – VÒNG 10
|
29/10
02:30
|
Cesena 2-1 Carrarese
|
Empoli 1-1 Sampdoria
|
Frosinone 4-0 Entella
|
Palermo 0-3 Monza
|
Pescara 1-1 Avellino
|
Reggiana 1-0 Modena
|
COPA SUDAMERICANA 2025 – BÁN KẾT
|
29/10
07:30
|
Atletico Mineiro - Ind. del Valle
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF
|
29/10
05:45
|
Charlotte - New York City
|
King’s Cup Saudi Arabia - Vòng 1/8
|
29/10
01:00
|
Al Nassr 1-2 Al Ittihad
