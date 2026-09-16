Trong chuyến làm khách trên sân Martinez Valero, Real Madrid với Jude Bellingham ngồi dự bị sớm chịu cảnh báo từ Elche với pha dứt điểm đi chệch cột dọc của Tete Morente.

Phía bên kia, đội bóng của Jose Mourinho cũng tạo được cơ hội ngon ngăn nhưng Vinicius Junior dứt điểm không chính xác.

Guler và Mbappe giúp Real Madrid dẫn 2 bàn sau hơn nửa giờ. Ảnh: Diario AS

Khác biệt được tạo ra ở phút 25. Arda Guler thực hiện cú đá phạt trực tiếp rất đẹp chạm cột dọc, bóng sau đó bật găng thủ môn Matias Dituro đổi hướng vào lưới. Bàn thắng được tính là pha phản lưới của thủ thành Elche.

Chỉ 8 phút sau, Real Madrid nhân đôi cách biệt. Yan Diomande bứt phá bên cánh phải và căng ngang để Kylian Mbappe băng vào dứt điểm gọn gàng, ghi bàn thứ 7 tại La Liga mùa này.

Đây cũng là bàn sân khách đầu tiên của tiền đạo Pháp tại giải đấu kể từ tháng Hai.

Mbappe sau đó thêm một lần đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì việt vị.

Real Madrid một lần nữa sa sút sau giờ nghỉ. Ảnh: Diario AS

Tưởng như Real Madrid đã kiểm soát được trận đấu, Elche bất ngờ vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ. Phút 71, Lucas Cepeda đột phá qua một loạt cầu thủ đội khách như chỗ không người, treo bóng để Osorio đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Sức ép của đội chủ nhà tiếp tục tăng. Đến phút 83, xuất phát từ sai lầm của Cucurella, cầu thủ vào sân thay người Fer Nino sút chìm hiểm hóc đánh bại Courtois, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Đúng lúc Real Madrid đứng trước nguy cơ đánh rơi hai điểm, Carlos Espi lại xuất hiện. Trong phút bù giờ đầu tiên, Mbappe thoát xuống rồi chuyền ngang để tiền đạo trẻ dễ dàng đệm vào lưới trống, ấn định chiến thắng 3-2.

Carlos Espi trở thành người hùng của Real Madrid. Ảnh: Diario AS

Đây đã là lần thứ hai mùa này Espi ghi bàn quyết định vào những phút cuối cho Los Blancos.

Trước đó là trận Espanyol cũng trên sân khách đánh dấu nhiệm kỳ thứ hai của Mourinho.

Chiến thắng nhọc nhằn giúp Real Madrid tạm san bằng điểm số với đội đầu bảng Barcelona, nhưng đội quân của Hansi Flick còn trong tay một trận chưa đấu (tiếp Racing lúc 2h30 ngày 17/9).

Đội bóng Hoàng gia đồng thời nâng chuỗi bất bại trước Elche lên 20 trận, gồm 16 thắng và 4 hòa. Trái lại, Elche của HLV Martin Anselmi vẫn chưa biết thắng sau 6 vòng, với 2 hòa và 4 thất bại, đứng cuối bảng La Liga.

Ghi bàn:

Elche: Osorio 71’, Nino 83’.

Real Madrid: Dituro 25’ (phản lưới), Mbappe 33’, Espi 90’+1.