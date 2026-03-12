Bodø/Glimt tiếp tục tạo nên bất ngờ lớn tại Champions League khi đánh bại Sporting CP với tỷ số 3-0 trong trận lượt đi vòng 1/8 trên sân Aspmyra Stadion. Đây cũng là chiến thắng thứ năm liên tiếp của đại diện Na Uy tại vòng đấu chính thức của giải.

Các chân sút Bodø/Glimt ba lần làm tung lưới Sporting CP - Ảnh: CLB

Bodø/Glimt lần đầu tiên góp mặt ở vòng 1/8 Champions League sau khi loại á quân mùa trước Inter Milan ở vòng play-off. Đối thủ của họ là Sporting – đội bóng đang nuôi hy vọng lần đầu lọt vào tứ kết sau hơn bốn thập kỷ chờ đợi.

Sau vài cơ hội ban đầu của Sporting, đội chủ nhà dần kiểm soát thế trận. Jens Petter Hauge và Håkon Evjen đều có những pha dứt điểm nguy hiểm nhưng chưa thể đánh bại thủ môn Rui Silva.

Bodø/Glimt trở thành ngựa ô tại mùa giải năm nay - Ảnh: CLB

Bước ngoặt đến ở phút 32 khi Sondre Brunstad Fet bị phạm lỗi trong vòng cấm. Chính tiền vệ này thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số cho Bodø/Glimt. Trước khi hiệp một khép lại, Ole Didrik Blomberg nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm gọn gàng.

Sang hiệp hai, Sporting nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không thể tận dụng cơ hội. Ngược lại, Bodo/Glimt tiếp tục trừng phạt đối thủ khi Kasper Høgh dứt điểm cận thành từ đường tạt của Hauge, nâng tỷ số lên 3-0.

Bodø/Glimt tiến sát cột mốc lịch sử Champions League - Ảnh: CLB

Chiến thắng thuyết phục giúp Bodø/Glimt tiến rất gần tới cột mốc lịch sử: trở thành CLB Na Uy thứ hai lọt vào tứ kết Champions League sau Rosenborg mùa 1996/97.

Ghi bàn: Fet 32' (pen), Blomberg 45+1', Kasper Hogh 72'

Đội hình xuất phát:

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan, Evjen, Berg, Fet, Blomberg, Hogh, Hauge

Sporting: Silva, Vagiannidis, Diomande, Inacio, Fresneda, Simoes, Hjulmand, Catamo, Trincao, Luis Guilherme, Suarez