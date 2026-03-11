Man City làm khách ở Bernabeu lúc 3h đêm nay (12/3), lượt đi vòng 1/8 Cúp C1, trước khi nghênh chiến Real Madrid tại Etihad vào tuần sau.

Tiếp đoàn quân của Pep Guardiola, Arbeloa thiếu vắng át chủ bài Kylian Mbappe, Jude Bellingham,… Tuy nhiên, theo thuyền trưởng Man xanh, Real Madrid dù thế nào vẫn luôn là chính họ.

Mbappe khiến Real Madrid không hài lòng khi về Paris tìm chuyên gia riêng để điều trị chấn thương. Ảnh: Defensa

“Dù họ thiếu vắng một số cầu thủ thì Real Madrid vẫn luôn là Real Madrid. Muốn giành được chiến thắng, bạn phải chơi tốt hơn họ”.

Pep Guardiola cũng nhắc đến yếu tố may rủi ở sân chơi Champions League: “Ở giải đấu này, bạn có thể gặp may. Nó không phải là cuộc chiến đường dài 38 trận đấu như ở Ngoại hạng Anh hay La Liga.

Đôi khi bạn xứng đáng đi tiếp, nhưng lại bị loại. Lắm lúc bạn chơi rất tệ, vẫn đảm bảo vé vào vòng sau. Tôi muốn cùng Man City xứng đáng có mặt ở vòng tiếp theo. Và cách duy nhất để làm được điều đó đòi hỏi phải là chính mình”.

Thuyền trưởng Man xanh cũng nói đến mục tiêu của ông và học trò khi đấu Real Madrid: “Trận đấu với Newcastle đã định hình chúng tôi là ai. Man City muốn chủ động, giành lại bóng và tấn công nhanh. Nếu không, chúng tôi sẽ sụp đổ”.

Pep 'né' chuyện riêng của Mbappe với Real Madrid, chỉ tập trung vào vấn đề chuyên môn. Ảnh: The Touchline

Trong họp báo trước trận, Pep Guardiola cũng được hỏi về việc Mbappe liệu có thiếu tin tưởng đội ngũ y tế Real Madrid, khi bay về Paris (đi cùng bạn gái diễn viên nổi tiếng), tìm chuyên gia riêng để thực hiện việc điều trị chấn thương, nhưng ông đã khéo léo ‘né’ vấn đề nhạy cảm:

“Ý kiến của tôi về việc đó liệu có thực sự quan trọng đến vậy không? Bạn thực sự quan tâm đến ý kiến của tôi sao? Theo tôi được biết thì Mbappe không phải là cầu thủ duy nhất làm vậy. Điều đó cũng xảy ra ở CLB của chúng tôi…”.

Theo tờ L’Equipe, Mbappe chắc chắn vắng mặt 2 trận tiếp theo của Real Madrid, - tiếp Man City đêm nay và gặp Elche vào cuối tuần. Họ hi vọng số 10 có thể trở lại ở trận lượt về Kền kền làm khách tại Etihad.