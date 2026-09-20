Đội tuyển nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước Trung Quốc khi nhận thất bại 0-3 tại tứ kết bóng chuyền nữ ASIAD 2026.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, các cô gái Việt Nam gặp nhiều khó khăn ngay từ set đầu và lần lượt để thua 16-25, 16-25, 11-25.

Trung Quốc duy trì thế trận áp đảo, kiểm soát tốt các pha tấn công và không cho Việt Nam nhiều cơ hội tạo khác biệt. Trận đấu kéo dài 1 giờ 5 phút, trong đó set cuối chứng kiến khoảng cách lớn nhất.

Đội Set 1 Set 2 Set 3 Chung cuộc Việt Nam 16 16 11 0 Trung Quốc 25 25 25 3

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng chuyền Việt Nam vs Trung Quốc (Trung Quốc):