Dù thiếu vắng Cristiano Ronaldo trong đội hình, Al Nassr vẫn nhập cuộc đầy tự tin khi tiếp đón Arkadag. Lợi thế đến rất sớm cho đội chủ nhà.

Ngay phút thứ 2, Boushal bứt tốc xuống đáy biên phải rồi căng ngang thuận lợi để Ghareeb dứt điểm một chạm tung lưới đối phương, mở tỷ số trận đấu.

Ghareeb ghi bàn duy nhất của trận đấu - Ảnh: Al Nassr

Bàn thua khiến Arkadag buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các pha lên bóng của đại diện Turkmenistan khá đơn điệu và dễ dàng bị hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Al Nassr hóa giải. Đội khách không tạo ra được cơ hội thực sự rõ ràng trong suốt hiệp một.

Sang hiệp hai, Al Nassr tiếp tục kiểm soát thế trận và gia tăng sức ép. Dù tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, bàn thắng thứ hai vẫn không đến với đội bóng Saudi Arabia. Ở chiều ngược lại, Arkadag cũng bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Cuối trận, Annagulyyev nhận thẻ đỏ khiến Arkadag chỉ còn 10 người. Chung cuộc, Al Nassr thắng 1-0, hoàn tất chiến thắng 2-0 sau hai lượt trận và sẽ chạm trán Al Wasl tại vòng tứ kết.

Ghi bàn: Ghareeb 2'

Thẻ đỏ:

Arkadag: Annagulyyev 90+1'

Đội hình xuất phát:

Al Nassr: Al Aqidi, Al Najdi, Martinez, Al Sharari, Boushal, Al Hassan, Ghareeb, Angelo, Maran, Yahya, Al Hamdan

Arkadag: Caryyev, Mammedov, Annagulyyev, Saparow, Sapargulyyev, Ballakow, Beknazarow, Gurbanow, Byashimov, Hydyrow, Meredov