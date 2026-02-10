Ronaldo nhìn từ… Georginia

Ở giai đoạn cuối sự nghiệp, Cristiano Ronaldo vẫn ghi bàn, vẫn tạo ra sức hút truyền thông khổng lồ, nhưng đi kèm với đó là ngày càng nhiều tranh cãi xoay quanh cái tôi và cách anh ứng xử trong môi trường tập thể.

Nếu trước đây, tài năng siêu việt khiến mọi “góc cạnh” cá tính của anh được bỏ qua, thì hiện tại, khi phong độ không còn ở đỉnh cao châu Âu, những vấn đề ấy lại trở thành tâm điểm.

Trong suốt sự nghiệp, Ronaldo thường có những phản ứng thể hiện cái tôi lớn. Ảnh: Al Nassr

Bản chất của những rắc rối dường như đang bủa vây Ronaldo trong thời gian gần đây đã được chính bạn đời hiện tại của anh tóm lược rất rõ trong mùa đầu tiên của Tôi là Georgina.

“Những món đồ nội thất này quá lớn, không thể đặt vừa trong bất cứ ngôi nhà nào: tôi không thể đem chúng lên Wallapop bán được”, cô gái người Tây Ban Nha than thở giữa lúc sửa sang căn biệt thự mà Ronaldo sở hữu tại một khu đô thị hạng sang ở Madrid.

Những câu chuyện cổ tích cũng đối mặt với các vấn đề rất đời thường, ít nhất là dưới góc nhìn của họ.

Đó thường là cách mọi hành trình cảm xúc bắt đầu, trên vùng đầm lầy luôn trơn trượt của các “cristianadas” – cách người Tây Ban Nha gọi những hành động, phản ứng đậm dấu ấn cá nhân của Ronaldo.

“Anh ấy là người bình thường như bạn hay tôi thôi mà”, Georgina giải thích trong chương trình trước khi mất sóng. “Lại cái wifi phải gió này nữa, 4 cái router trong nhà để làm gì cơ chứ!”.

Câu chuyện đời thường ấy, theo nhiều nhà quan sát, phần nào phản chiếu chính con người Ronaldo lúc này, một nhân vật đã phát triển vượt khỏi mọi khuôn khổ thông thường.

Khái niệm “cristianadas” thực ra không mới. Nó từng xuất hiện ngay trong thời kỳ đỉnh cao, những lần anh tỏ ra không hài lòng khi đồng đội ghi bàn, đặc biệt là Karim Benzema và Gareth Bale, hay khi mọi sự chú ý không hướng về mình.

Tuy nhiên, khi còn ở Real Madrid hay MU giai đoạn đầu, hiệu suất ghi bàn khủng khiếp đã khiến tất cả trở nên dễ tha thứ.

Mọi thứ thay đổi trong những năm gần đây. Khi chuyển sang Saudi Pro League, Ronaldo không chỉ là ngôi sao sân cỏ mà còn là biểu tượng thương mại và hình ảnh của cả giải đấu.

Ronaldo không hài lòng khi Benzema sang Al Hilal. Ảnh: Imago

Anh nhận được sự đãi ngộ, tôn vinh đặc biệt, điều vô hình trung càng củng cố vị thế “trung tâm vũ trụ” của mình.

Cái tôi quá lớn

Theo một số nguồn tin truyền thông Trung Đông và báo A Bola, đã xuất hiện những bất đồng liên quan tới chiến lược nhân sự và sức cạnh tranh giữa các CLB lớn trong giải, nổi bật là Benzema sang Al Hilal.

Ronaldo không hài lòng với các thương vụ chuyển nhượng làm thay đổi cán cân quyền lực.

Dù mức độ xác thực còn gây tranh luận, nhưng chỉ riêng việc những câu chuyện như vậy xuất hiện cũng cho thấy tầm ảnh hưởng, và cả độ nhạy cảm, xoay quanh siêu sao người Bồ Đào Nha.

Nếu nhìn lại hành trình sự nghiệp, sự thay đổi là rất rõ. Ronaldo của tuổi 18 rời Lisbon sang Anh là chàng trai gánh vác gia đình, khát khao khẳng định bản thân.

Ronaldo tại MU hay Real Madrid là cỗ máy hoàn hảo của kỷ luật, tham vọng và hiệu suất.

Nhưng khi thời gian bào mòn thể chất, “nhân vật Ronaldo” lại phát triển theo chiều ngược lại, lớn hơn, nhạy cảm hơn, khó dung hòa hơn.

Anh vẫn duy trì khát khao chiến thắng cực hạn, điều làm nên huyền thoại, song cũng vì thế mà khó chấp nhận vai trò giảm dần trong tập thể.

Trong phòng thay đồ, sự hiện diện của một siêu sao từng giành 5 Quả bóng Vàng luôn tạo ra hai mặt tác động, truyền cảm hứng, nhưng đồng thời gây áp lực.

Ronaldo luôn muốn mọi thứ phải được thiết kế cho riêng mình. Ảnh: Al Nassr

Khi mọi cấu trúc chiến thuật, truyền thông, thương mại đều phải xoay quanh một cá nhân, tính cân bằng tập thể dễ bị ảnh hưởng.

Đó là nghịch lý lớn nhất cuối sự nghiệp Ronaldo. Thương hiệu cá nhân ngày càng phình to trong khi “phiên bản cầu thủ” dần thu hẹp theo quy luật sinh học.

Anh vẫn ghi bàn, vẫn phá kỷ lục, nhưng không còn là trung tâm chuyên môn tuyệt đối như trước.

Có lẽ vấn đề thực sự chưa bao giờ nằm ở đồ nội thất hay wifi, mà ở kích thước của chính Ronaldo.

CR7 giờ đây không còn vừa với bất kỳ ngôi nhà nào, bất kỳ phòng thay đồ nào, hay bất kỳ giải đấu nào không được thiết kế theo kích thước của anh.