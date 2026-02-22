Hành quân tới sân El Sadar, Real Madrid vấp phải thế trận đầy khó chịu từ Osasuna. Đội chủ nhà nhập cuộc thận trọng, chủ động nhường quyền kiểm soát bóng nhưng tổ chức phòng ngự kín kẽ, khiến “Kền kền trắng” bế tắc trong phần lớn hiệp một.

Khi Real chưa tìm được nhịp điệu, Osasuna bắt đầu tự tin dâng cao. Lối chơi tạt cánh đánh đầu đơn giản nhưng hiệu quả liên tục đặt khung thành Courtois vào tình trạng báo động.

Vinicius ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Real Madrid - Ảnh: La Liga

Phút 24, Budimir buộc thủ môn người Bỉ trổ tài cứu thua, trước khi đánh đầu dội cột dọc trong sự tiếc nuối của CĐV chủ nhà. Đến phút 37, Budimir mang về quả phạt đền khi bị thủ môn Courtois phạm lỗi trong vòng cấm và chính anh lạnh lùng mở tỷ số 1-0.

Bị dẫn bàn, Real đẩy cao đội hình. Tchouameni và Guler lần lượt thử vận may nhưng không thể thắng Herrera.

Phút 70, Mbappe đưa bóng vào lưới song bàn thắng bị từ chối vì việt vị. Tuy nhiên, chỉ ba phút sau, Vinicius dứt điểm cận thành gỡ hòa 1-1, thắp lại hy vọng ngược dòng.

Niềm vui vỡ òa của chủ nhà Osasuna - Ảnh: La Liga

Khi Real đang hưng phấn, kịch bản lại rẽ sang hướng khác. Phút bù giờ cuối cùng, Raul Garcia xử lý khéo léo rồi cứa lòng chuẩn xác ấn định chiến thắng 2-1 cho Osasuna.

Thất bại này khiến Real Madrid đối mặt nguy cơ mất ngôi đầu khi Barcelona chỉ còn kém 2 điểm và đá ít hơn một trận.

Đội hình thi đấu

Osasuna: Herrera, Herrando, Torro, Mancayola, Aimar, Ruben Garcia, Budimir, Rosier, Glan, Victor, Catena

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Alaba, Carreras, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Guler, Mbappe, Vinicius.