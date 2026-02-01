Trước cuộc tiếp đón Frankfurt ở vòng 23 Bundesliga, Bayern Munich trang trọng vinh danh Harry Kane khi tiền đạo người Anh chạm mốc 500 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp. Và trên sân Allianz Arena, anh tiếp tục để lại dấu ấn đậm nét.

Được HLV Kompany bố trí bộ ba Olise, Musiala và Diaz hỗ trợ phía sau, Kane cùng Bayern nhanh chóng áp đảo thế trận.

Harry Kane duy trì phong độ ghi bàn hủy diệt - Ảnh: FCBM

Phút 16, Pavlovic mở tỷ số bằng cú vô-lê đầy cảm hứng. Chỉ bốn phút sau, Kane bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt, ghi bàn thắng thứ 501 trong sự nghiệp. Trước giờ nghỉ, anh còn suýt lập cú đúp với cú sút chéo góc uy lực.

Sang hiệp hai, "Hùm xám" xứ Bavaria duy trì thế trận kiểm soát nhưng chịu tổn thất khi Alphonso Davies chấn thương. Phút 68, Kane hoàn tất màn trình diễn ấn tượng bằng cú sút chân trái hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-0.

Frankfurt vùng lên mạnh mẽ, rút ngắn còn 3-2 nhờ Burkardt (penalty) và Kalimuendo. Tuy nhiên, Bayern Munich vẫn bảo toàn chiến thắng, qua đó nới rộng cách biệt với Dortmund lên 9 điểm trên bảng xếp hạng.

Đội hình thi đấu

Bayern: Urbig; Stanisic, Upamencano, Kim, Davies; Pavlovic, Kimmich; Diaz, Musiala, Olise; Kane

Frankfurt: Kaua Santos; Collins, Skhiri, Amenda; Doan, Larrson, Hojlund, Brown; Dahoud, Bahoya, Amaimouni