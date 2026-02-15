Cristiano Ronaldo đã có màn trở lại đầy ấn tượng sau quãng thời gian “đình công”, khi góp công lớn vào chiến thắng 2-0 của Al Nassr trước Al Fateh ở vòng 22 Saudi Pro League 2025/26.

Ba điểm quan trọng giúp đội bóng thủ đô Riyadh thu hẹp khoảng cách với Al Hilal xuống chỉ còn 1 điểm trong cuộc đua vô địch.

Pha ăn mừng quen thuộc của Ronaldo - Ảnh: Al Nassr

Trước áp lực từ chiến thắng sớm của Al Hilal, Al Nassr buộc phải thắng. Ronaldo lập tức được xếp đá chính và nhanh chóng để lại dấu ấn.

Ngay phút 18, từ pha căng ngang chuẩn xác của Sadio Mane, CR7 băng vào dứt điểm một chạm gọn gàng, mở tỷ số 1-0. Bàn thắng thứ 18 của anh tại giải mùa này cũng là pha lập công thứ 962 trong sự nghiệp lẫy lừng.

Al Nassr tiếp tục tạo sức ép và suýt nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ. Sang hiệp hai, khi Al Fateh dâng cao tìm bàn gỡ, đội khách tung đòn kết liễu.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn còn nguyên khát khao và sức chiến đấu bền bỉ - Ảnh: Al Nassr

Phút 78, Yahya tận dụng đường chuyền của Coman để ấn định chiến thắng 2-0. Đây cũng là trận giữ sạch lưới thứ năm liên tiếp của Al Nassr tại giải quốc nội.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn cho thấy bản lĩnh và hiệu suất đáng nể, tiếp tục tiến gần tới cột mốc 1.000 bàn thắng lịch sử.