Cristiano Ronaldo tỏa sáng với cú hat-trick hoàn hảo, giúp Al Nassr đánh bại Al Kholood 5-3, qua đó nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 985, tiến sát cột mốc 1.000 bàn.

Cristiano Ronaldo trải qua đêm thi đấu bùng nổ khi Al Nassr tiếp đón Al Kholood ở vòng 12 Saudi Pro League 2026/27, trên sân Al-Awwal Park.

Siêu sao 41 tuổi thi đấu năng nổ ngay từ đầu nhưng liên tiếp bị VAR từ chối hai bàn thắng vì lỗi việt vị. Phút 10, Ronaldo đưa bóng vào lưới sau đường chuyền của Abdullah Al-Hamdan, trước khi tiếp tục bị từ chối một pha lập công khác cuối hiệp một.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn cho thấy sự dẻo dai và bền bỉ đáng kinh ngạc - Ảnh: Al Nassr

Phải đến phút 66, CR7 mới được ăn mừng. Từ đường chuyền thuận lợi của Joao Felix, Ronaldo dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Chỉ sáu phút sau, bộ đôi người Bồ Đào Nha tiếp tục phối hợp ăn ý. Felix tạt bóng chính xác để Ronaldo bật cao đánh đầu tung lưới đối phương.

Đến phút 81, Ronaldo hoàn tất cú hat-trick bằng pha đệm bóng cận thành sau đường kiến tạo của Sadio Mane.

Đáng chú ý, đây là cú hat-trick hoàn hảo với những bàn thắng bằng chân trái, chân phải và đánh đầu.

Ronaldo chói sáng với cú hat-trick, trong khi đàn em Felix bùng nổ với 4 pha kiến tạo - Ảnh: Al Nassr

Thành tích này giúp Ronaldo nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 985 bàn, chỉ còn cách cột mốc lịch sử 1.000 bàn đúng 15 pha lập công.

Đây cũng là hat-trick thứ 67 trong sự nghiệp CR7, đồng thời là lần đầu tiên anh ghi ba bàn trong một trận cho Al Nassr sau 908 ngày.

Chiến thắng 5-3 tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng của Ronaldo ở tuổi 41, giúp Al Nassr duy trì cuộc đua vô địch tại Saudi Pro League.

Ghi bàn

Al Nassr: Angelo (24'), Mane (38'), Ronaldo (66', 72', 81')

Al Kholood: Domingues (16') (90+4' phạt đền), Essomba (45+2')

Đội hình xuất phát

Al Nassr: Bento, Boushal, Simakan, Martinez, Yahya, Al Hamdan, Al Khaibari, Angelo, Mane, Felix, Ronaldo

Al Kholood: Al Shanqiti, Solan, Pinas, Camara, Al Shahri, Al Dosari, Buckley, Kortajarena, Da Costa, Essomba, Domingues