Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 8

10/10  02:00

 Malaga 1-1 Espanyol

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 5

10/10  01:30

 Dortmund 2-2 Werder Bremen

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 6

10/10  01:45

 Lens 2-1 Lyon

VĐQG HÀ LAN 2026/27 – VÒNG 8

10/10  01:00

PSV 2-0 Heerenveen

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 8

10/10  00:45

Moreirense 0-1 Gil Vicente

10/10  02:15

Braga 1-3 Sporting Lisbon

VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 8

09/10  20:50

 Al Kholood 0-5 Al Qadisiya

09/10  21:55

 Al Fateh 0-4 Al Ahli

10/10  01:00

 Al Nassr 3-0 Diriyah

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