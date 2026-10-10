Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 8
|
10/10 02:00
|Malaga 1-1 Espanyol
|
VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 5
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10/10 01:30
|Dortmund 2-2 Werder Bremen
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 6
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10/10 01:45
|Lens 2-1 Lyon
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VĐQG HÀ LAN 2026/27 – VÒNG 8
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10/10 01:00
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PSV 2-0 Heerenveen
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VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 8
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10/10 00:45
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Moreirense 0-1 Gil Vicente
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10/10 02:15
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Braga 1-3 Sporting Lisbon
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VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 8
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09/10 20:50
|Al Kholood 0-5 Al Qadisiya
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09/10 21:55
|Al Fateh 0-4 Al Ahli
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10/10 01:00
|Al Nassr 3-0 Diriyah
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