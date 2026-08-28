Ở trận đấu đầu tiên trên sân nhà Bernabeu chào đón Mourinho trở lại, Real Madrid thắng thuyết phục 4-1 Sociedad, trong đó Mbappe ghi 3 bàn. Trước đó, tại vòng đấu mở màn chiến dịch mới, Kền kền cũng lấy trọn 3 điểm trên sân Espanyol (2-1).

Mbappe đưa Real Madrid vượt lên ở phút 40 nhưng Luka Sucic đưa trận đấu về vạch xuất phát chỉ 4 phút sau đó. Đến phút 60, một lần nữa Mbappe điền tên lên bảng điện tử, trước khi Vinicius tung lưới Sociedad, nâng tỷ số lên 3-1 cho Real Madrid. Và Mbappe hoàn tất cú hat-trick ở phút 80, cũng là ấn định chiến thắng đậm đà 4-1 cho đội nhà.

Real Madrid khởi đầu toàn thắng dưới thời Mourinho, trong đó cả Mbappe và Jude Bellingham đều chơi tưng bừng. Ảnh: Real Madrid

Bất chấp Mbappe ghi 3 bàn giúp Real Madrid thắng to và giành trọn 3 điểm, HLV Jose Mourinho vẫn cảnh báo gắt đến chân sút số 1 của đội, yêu cầu Mbappe có những thay đổi để phục vụ cho lợi ích chung của tập thể.

Dù lập hat-trick, chân sút người Pháp vẫn nhận cảnh báo gắt từ Mourinho, cần phải đóng góp vào lối chơi chung của đội sao cho hiệu quả nhất. Ảnh: The Athletic

Khi được hỏi liệu Mbappe có thể ghi 60 bàn thắng mùa này hay không, Mourinho đáp: “Kylian Mbappe là cầu thủ rất xuất sắc. Còn việc cậu ấy có thể ghi 60, 50 hay 40 bàn thì tôi không thể nói trước được.

Nhưng tôi thích một cầu thủ ghi 40 bàn đi kèm danh hiệu hơn là 60 bàn mà có mùa giải trắng tay. Tôi thích một cầu thủ ghi 40 bàn mà cống hiến hết mình, hi sinh vì lối chơi chung của đội hơn là 60 bàn chỉ đá ích kỷ cho bản thân, như chúng ta hay thấy ở các tiền đạo.

Tôi rất hài lòng về Mbappe. Về mặt kỹ thuật, rõ ràng không có gì phải bàn cãi cả, nhưng ở đây còn là về tinh thần trách nhiệm, nỗ lực và thúc đẩy tập thể đi lên…”.

Những phát biểu của Mourinho chắc chắn sẽ khiến Mbappe không khỏi “nhột” với bản thân, bởi 2 mùa giải qua anh đều là Vua phá lưới La Liga, nhận Chiếc giày vàng châu Âu 2024/25, nhưng Real Madrid trắng danh hiệu.

Điều khiến Mbappe bị chỉ trích làm mất cân bằng đội hình Real Madrid, chính là ‘phớt lờ’ yêu cầu tham gia phòng ngự dưới cả 3 thời HLV Ancelotti, Xabi Alonso và Arbeloa.