Paris Saint-Germain (PSG) tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Nantes với tỷ số 3-0, qua đó củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu Ligue 1.

Trận đấu sớm được định đoạt khi PSG có bàn mở tỷ số ngay phút 13. Sau tình huống được hưởng phạt đền, Khvicha Kvaratskhelia thực hiện thành công, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Bàn thua sớm khiến Nantes gặp nhiều khó khăn và phải lùi sâu phòng ngự.

Kvaratskhelia và Doue cùng nhau ghi bàn cho PSG - Ảnh: CLB

Dù nỗ lực chống đỡ, đội khách chỉ có thể cầm cự đến phút 37. Từ một pha phối hợp nhanh, Doue dứt điểm chính xác nhân đôi cách biệt cho PSG. Trong phần còn lại của hiệp một, đội bóng thủ đô tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng chưa thể gia tăng cách biệt.

Sang hiệp hai, PSG không giảm nhịp độ tấn công. Phút 50, Kvaratskhelia hoàn tất cú đúp sau pha xử lý khéo léo trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà. Những phút sau đó, PSG chủ động chơi chậm lại nhưng vẫn giữ thế trận an toàn.

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Enrique giữ vững ngôi đầu với 66 điểm sau 29 trận, đồng thời nới rộng khoảng cách với đội xếp sau Lens lên 4 điểm, tiếp tục chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua vô địch.

Đội hình thi đấu

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Zabarnyi, Zaire-Emery; Fernandez, Beraldo, Neves, Kvaratskhelia, Dembele, Doue

Nantes: Lopes, Acapandie, Guilbert, Ali Youssef, Cozza, Machado, Lepenant, Sissoko, Leroux, Abline, Mostafa

Bảng xếp hạng Ligue 1 2025/26
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Paris Saint Germain 29 21 3 5 40 66
2 Lens 29 20 2 7 28 62
3 Lille 30 16 6 8 15 54
4 Lyon 30 16 6 8 15 54
5 Rennes 30 15 8 7 11 53
6 Marseille 30 16 4 10 18 52
7 Monaco 30 15 5 10 7 50
8 Strasbourg 29 12 7 10 9 43
9 Lorient 30 10 11 9 -4 41
10 Paris FC 30 9 11 10 -6 38
11 Toulouse 30 10 7 13 -1 37
12 Stade Brestois 29 29 10 7 12 -6 37
13 Angers 30 9 7 14 -14 34
14 LE Havre 30 6 12 12 -13 30
15 Nice 30 7 8 15 -22 29
16 Auxerre 30 5 10 15 -14 25
17 Nantes 30 4 8 18 -24 20
18 Metz 30 3 6 21 -39 15
PSG giành lợi thế lớn trước Liverpool
PSG giành lợi thế lớn trước Liverpool
PSG giành chiến thắng 2-0 trước Liverpool ở lượt đi tứ kết Champions League. Đội ĐKVĐ tạo ra lợi thế lớn trước trận tái đấu tại Anfield sau đây một tuần.