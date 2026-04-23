Paris Saint-Germain (PSG) tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Nantes với tỷ số 3-0, qua đó củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu Ligue 1.

Trận đấu sớm được định đoạt khi PSG có bàn mở tỷ số ngay phút 13. Sau tình huống được hưởng phạt đền, Khvicha Kvaratskhelia thực hiện thành công, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Bàn thua sớm khiến Nantes gặp nhiều khó khăn và phải lùi sâu phòng ngự.

Kvaratskhelia và Doue cùng nhau ghi bàn cho PSG - Ảnh: CLB

Dù nỗ lực chống đỡ, đội khách chỉ có thể cầm cự đến phút 37. Từ một pha phối hợp nhanh, Doue dứt điểm chính xác nhân đôi cách biệt cho PSG. Trong phần còn lại của hiệp một, đội bóng thủ đô tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng chưa thể gia tăng cách biệt.

Sang hiệp hai, PSG không giảm nhịp độ tấn công. Phút 50, Kvaratskhelia hoàn tất cú đúp sau pha xử lý khéo léo trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà. Những phút sau đó, PSG chủ động chơi chậm lại nhưng vẫn giữ thế trận an toàn.

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Enrique giữ vững ngôi đầu với 66 điểm sau 29 trận, đồng thời nới rộng khoảng cách với đội xếp sau Lens lên 4 điểm, tiếp tục chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua vô địch.

Đội hình thi đấu

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Zabarnyi, Zaire-Emery; Fernandez, Beraldo, Neves, Kvaratskhelia, Dembele, Doue

Nantes: Lopes, Acapandie, Guilbert, Ali Youssef, Cozza, Machado, Lepenant, Sissoko, Leroux, Abline, Mostafa