Ở tuổi 18, Lamine Yamal đã trở thành một trong những cầu thủ được săn đón nhất hành tinh. Và từ Paris, PSG được cho đang chuẩn bị một chiến dịch ‘tổng tấn công’ chưa từng có, để biến tham vọng sở hữu ‘thần đồng’ bóng đá Barca thành hiện thực.

Tờ MB trích dẫn nguồn thông tin từ tài khoản Pitch.Pulse tuyên bố, PSG không bỏ cuộc, sẵn sàng đưa ra một lời đề nghị khủng chưa từng có lên tới 350 triệu euro để có được chữ ký của Lamine Yamal, biến anh thành bản hợp đồng đắt giá mọi thời đại.

Chiến lược thuyết phục Barca bị cám dỗ mà bán Lamine Yamal của PSG không chỉ dừng lại ở việc chi rất nhiều tiền mà còn sẵn sàng đưa tài năng trẻ Desire Doue vào thương vụ.

Theo nguồn trên, kế hoạch của PSG là tiếp tục xây dựng một dự án cạnh tranh và chiến thắng danh hiệu dưới thời Luis Enrique, trong đó mang về một ngôi sao mới chủ chốt. Lamine Yamal được xem là cái tên hoàn hảo dẫn dắt kỷ nguyên mới này của PSG, cả về mặt chuyên môn lẫn truyền thông.

Xây dựng đội hình tinh nhuệ đồng thời cũng là mục tiêu để PSG giữ chân được thuyền trưởng Luis Enrique, người được không ít ‘ông lớn’ châu Âu nhăm nhe mời về, trong đó có MU.

Tuy nhiên, MB cũng cung cấp thêm, quan điểm của Barca từ trước đến nay vững như bàn thạch: Lamine Yamal là không thể đụng đến.

Yamal có thỏa thuận với Barca đến 2031, với điều khoản phá vỡ hợp đồng lên tới 1 tỷ euro – con số được đội bóng xứ Catalan cài vào để ngăn chặn các nỗ lực ve vãn từ các đối thủ.

Lamine Yamal được Barca xem là là hiện tại và tương lai của CLB, với tài năng ngày một phát triển, là người có thể làm thay đổi cục diện trận đấu và tạo ra sự khác biệt.